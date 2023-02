A grafikus kártyáiról ismert amerikai óriásvállalat, az Nvidia 10 évre szóló megállapodást kötött a Microsofttal: az egyezség értelmében az Nvidia GeForce Now nevű felhőalapú játékszolgáltatásában 10 évig lesznek elérhetek a Microsoft birtokában lévő videójátékok, köztük az Activision Blizzard felvásárlásával a redmondi céghez átkerülő programok is. Az Nvidia cserébe vállalata, hogy támogatja az Xbox konzolokat gyártó Microsoft Activision Blizzard megvásárlására tett ajánlatát.

Fotó: Sergei Elagin

A Microsoft tavaly januárban jelentette be, hogy 69milliárd dollárért bekebelezi az Activision Blizzardot, de az üzletet a versenyhatósági eljárások és a riválisok rosszallása miatt még nem sikerült lezárni. Bár a redmondi cég azzal nyugtatta riválisait, hogy a birtokába jutott játékok nem lesznek Xbox- és Windows-exkluzívak, ezt versenytársai kétségbe vonták. A Sony, a Google anyavállalata (Alphabet) és a Nintendo azzal vádolta a Microsoftot, hogy

a Blizzard-sikertermékek – például a Call of Duty (COD) – az akvizíció után más platformokon nem lesznek elérhetők.

A brit versenyhatóság április végén hoz végleges döntést, előzetes jelentésében azonban megállapította, hogy az ügylet létrejötte fékezné a versenyt a helyi videójáték-piacon. Az EU versenyjogi hatósága is hasonlóan fogalmazott, a Microsoft a héten tárgyalt az unió illetékeseivel, hogy eloszlassa az aggályokat.

Végleges döntés ebben az ügyben is tavasszal várható, a mostani egyeztetésről még nem szivárogtak ki részletek. Közben az Egyesült Államokban is vizsgálják az akvizíciót, az ottani felügyelet szintén a verseny korlátozástól tart. Szaúd-Arábia, Szerbia, Chile és Brazília időközben engedélyt adott a felvásárlásra, bár ez aligha vigasztalhatja a vállalatot.

Hogy az amerikai cég leszerelje a kritikusokat, felajánlotta a riválisainak, hogy az üzlet után minden platformon elérhető marad a Call of Duty és az Activision Blizzard minden játéka. Így megállapodást kötött a Nintendóval és most az Nvidiával is.

Közben az is kiderült, hogy a Steam digitális áruházban is elérhetők maradnak az Activision Blizzard programjai. Az még kérdés, hogy ennyi elég lesz-e a még mindig ellenkező versenytársaknak, főleg a Sonynak és a hatóságoknak. Az sem tisztázott, hogy mi lesz a tíz év lejárta után.

Ugyanakkor szakértők szerint a Microsoftnak nem éri meg korlátozni a COD elérhetőségét, már csak azért sem, mert a játékból több példányt adnak el a Sony konzolokra, mint az Xboxokra, így végső soron nem érné meg a felvásárlás. A lépéssel egyébként kivívnák a játékosok ellenszenvét is. Maga Phil Spencer, a Microsofton belül a játékdivízióért felelős igazgató is arról beszélt augusztusban, hogy a jövőben egyre kevesebb exkluzív program jelenhet meg, ugyanis egyre kevésbé éri meg csak egy platformra játékot készíteni.