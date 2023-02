A magyar gazdaság fehéredését már az évek óta folyamatosan növekvő adóbevételek is mutatják - mondta A merész igazság Magyarországról című podcast adásában Varga Mihály pénzügyminiszter Kovács Zoltánnak, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkárának.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Paradox módon igazolni tudtuk azt, hogy az alacsonyabb adókulcs hozzávezethet ahhoz, hogy magasabb bevétele lesz az államnak, és miközben a gazdaság versenyképesebbé válik, eközben az állami támogatások, segítések, programok rendszerét is bővíteni tudtuk – érvelt a miniszter. Hozzátéve:

a rendszerváltozás óta az idei a legveszélyesebb év Magyarországon,

ezért a "kockázatot kell csökkenteni és tartalékokat kell építeni". Szerinte, a kormány célja, hogy a munkahelyvédelem, a nyugdíjak reálértékének a megőrzése, a rezsivédelem fenntartásán keresztül egy működőképes, pénzügyileg is biztonságos környezetet tudjon teremteni.

Ha visszapillantok az elmúlt tizenhárom évre, azt tudom mondani, hogy eredményes és sikeres volt a magyar gazdasági modell - állapította meg a tárcavezető, felidézve, hogy 2010-ben még csőd előtt álló országként emlegettek bennünket, 2019-ben azonban már a magyar gazdaság növekedett a legnagyobb mértékben az Európai Unióban. Megemlítette továbbá, hogy az elmúlt években rekordokat döntött a magyar gazdaságba érkező külföldi tőke mértéke, s ugyancsak rekordot sikerült felállítani a GDP-arányos adóztatás csökkentése terén is.

Focihasonlattal élt Varga Mihály, mondván, Magyarországnak aktív, cselekvőképes kormánya van, amely

nemcsak futballbíróként sétálgat a pályán

és néha, hogyha szabálytalanságot lát, akkor a sípjába fúj,hanem ő maga is az egyik játékosa, alakítója a folyamatnak.

Ha a legfontosabb feladatainkat veszem sorra, akkor azt kell mondanom, hogy a demográfiai kérdés a legfontosabb ennek a nemzetnek a szempontjából - folytatta a pénzügyminiszter, aki szerint ha csökkenő népességgel futunk rá a következő tíz-húsz évre, akkor a gazdaságban is súlyos, nehezen kezelhető sérüléseket fogunk okozni.

A beszélgetésben a pénzügyminiszter hangsúlyozta azt is, hogy az elhúzódó ukrán-orosz háború és az elhibázott brüsszeli szankciók

nagyon durva kihívás elé állították a magyar gazdaságot

és a társadalmat. Magyarország és a magyar gazdaság szerencsére sokkal erősebb állapotban van, mint 2010-ben volt. Tehát nyugodtan mondhatom, hogy ha egy ilyen sokk ért volna bennünket 2009-2010 táján, azt az ország nem tudta volna kezelni - állapította meg, hozzátéve: most teljesen más a helyzet, a bruttó hazai termék teljesítménye megtöbbszöröződött, és van egy olyan cselekvő kormányunk, amelyik kész arra, hogy adott esetben a szükséges keretjogszabályi feltételeket is megteremtse.



Varga Mihály a kihívások között említette azt is, hogy nem érkeztek be a Magyarországnak járó uniós források, s azon öt ország között vagyunk, akik a helyreállítási támogatásból még egy fillért sem láttak. Szerinte a források visszatartásával Brüsszel belenyúl az országok közötti gazdasági versenybe, és

"fékezi, hátráltatja" Magyarország versenyképességét.

Ennek ellenére a magyar gazdaság 4,6 százalékos növekedést tudott produkálni 2022-ben - húzta alá a miniszter, megjegyezve: a kormány bebizonyította, hogy tudja kezelni a helyzetet.

Varga Mihály közlése szerint a költségvetés legfontosabb célja a rezsivédelem fenntartása, emellett nagyon komoly hiánycsökkentés is várható, hiszen a tavalyi év 6,1 százalékos hiánya után 3,9 százalékot terveznek idén. Kijelentette: a magyar kormány gyors döntésekkel elérte azt, hogy a rezsivédelmet a válságban is meg tudta tartani.

Felidézte továbbá, hogy míg a baloldali kormányoknál folyamatosan nőtt az államadósság aránya, a polgári kormány most, a veszélyek korába lépve, a kockázati szintet csökkentve, az államadósságot is csökkenti.