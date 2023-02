A makacsul magas infláció és a kamatlábak emelkedése továbbra is nyomasztja a befektetői hangulatot az Egyesült Államokban.

Fotó: Spencer Platt/Getty Images



Veszteséges kezdés után csak a 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe tudott visszakapaszkodni, 130,07 ponttal, 0,39 százalékkal, 33 826,92 pontra erősödött zárásra

Az S&P 500-as mutatója 11,18 ponttal, 0,27 százalékkal lett kevesebb, és 4079,23 ponton fejezte be a napot. A technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója 68,56 ponttal, 0,58 százalékkal esett, és 11 787,27 ponton zárt.

Rossz volt a hangulat Európában is, veszteséges kezdés után indexcsökkenéssel zártak pénteken a főbb értékpapírpiacok, a BUX is.