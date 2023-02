A megszokottól eltérő adatok érkeztek a heti diszkontkincstárjegy- (DKJ) és állampapír-aukciókról, az elsődleges forgalmazók kereslete rendre alulmaradt ahhoz képest, amekkora kínálattal a piacra ment az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK). Csütörtökön a szokásos aukción a megszokott mennyiséget vitte a piacra az ÁKK, de a három-, az öt- és a tízéves papírokra – a felkínált 60 milliárd forintnyi mennyiség helyett – csak 50 milliárdnyi vételi ajánlat érkezett, a kötvények lefedettsége 83 százalékos volt. A kibocsátó erre reagálva végül csak 37 milliárdnyi kötvényt értékesített.

Fotó: Teera Konakan / Getty Images

A kedden tartott három hónapos diszkontkincstárjegy-aukción sem sikerült a felkínált mennyiséget értékesíteni.

A nem kifejezetten sikeres aukciók bizonyos szintű feszültségre utalhatnak a piacon, a hozamok alakulása azonban túlzottan nagy aggodalomra eddig nem ad okot

– magyarázta heti összefoglalójában a CIB Bank vezető elemzője, Trippon Mariann.

A kötvénypiaci szakértők körében a DKJ-aukciókon tapasztalható gyér érdeklődés még érthető, a Magyar Nemzeti Bank betéti tenderein és az aktívan használt egyhetes diszkontkötvény-tendereken egyaránt 18 százalékos éves kamat realizálható. Trippon Mariann szerint mivel ehhez a 18 százalékos kamathoz a pénzügyi szolgáltatók bizonyos korlátok között ugyan, de hozzáférhetnek, jelentősen csökkent a jóval alacsonyabb hozamot kínáló diszkontkincstárjegyek vonzereje. (Az ÁKK referenciahozamai szerint a három hónapos váltó másodpiaci hozama 14,12 százalék.)

A vételi erő alábbhagyása a hosszú kötvényeknél azzal magyarázható, hogy az év első heteiben látott fejlődő piaci bevásárlási roham mindenhol, így Magyarországon is alábbhagyott. A hozamok még nem ugrottak meg látványosan, bár ha a három hónappal ezelőtti állapottal hasonlítjuk össze a tízéves magyar államkötvény másodpiaci hozamát, már érzékelhető a különbség, akkor 8 százalék volt, szemben a jelenlegi 8,7 százalékkal.

Az utóbbit érdemes összevetni a tízéves német hozammal is: a kettő különbözete most 640 bázispont. (Az év elején a spread 540 bázispont volt, míg tavaly ősszel, amikor nagyon magas hozamszint mellett lehetett csak eladni a hazai kötvényeket, 840 bázispont. Nem érdektelen mellékszál, hogy a kötvénypiacon látható lanyha kereslet nem rontott a forint teljesítményén, sőt pénteken az euró-forint keresztárfolyam 380 alá is bepillantott. Az viszont mind a kötvény-, mind a forintpiacra igaz, hogy a jövő héten esedékes kamatmeghatározó MNB-ülés jelentősen befolyásolhatja a következő heti mozgásokat.

Amit az állampapírpiacon most látunk, az leginkább hullámvasútként jellemezhető – így látják az OTP Global Markets szakértői. A csütörtöki aukción látott keresetet ők is roppant gyengének látták, de a fő indokot abban látják, hogy

a fejlett piaci hozamok is stabilan emelkednek: elég csak rápillantani a tízéves amerikai hozamszintre, amely a hónap eleji 3,4 százalékról mára 3,9-re nőtt.

Az ING Bank elemzői szerint az ÁKK részéről nincs ok az aggodalomra, igaz, az éves forintkibocsátási terv mintegy 14 százaléka teljesült eddig, ami kissé elmarad a régiós kibocsátásoktól. Ugyanakkor a lakossági állampapírjegyzéseken stabilan magas a kereslet, és ez igaz az ÁKK devizakötvény-kibocsátásaira is. Az ING elemzői szerint az évi 9 százalékhoz közelítő tízéves hozam új vevőket vonzhat a piacra.