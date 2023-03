A kora tavaszi amerikai bankválság a befektetési alapok állóvizét is felforgatta az utóbbi hetekben, a Silicon Valley Bank csődjét követően a pandémia kitörése, azaz három év óta nem látott lendülettel menekítették pénzüket pénzpiaci alapokba a tengerentúli befektetők. Az előző héten 129,3 milliárd dollárt pakoltak át ilyen likvid, jellemzően alacsony kockázatú eszközökbe. Egy héttel korábban 20 milliárd dolláros beáramlást regisztrált a Crane Data adatszolgáltató.

Fotó: Bloomberg

Az amerikai pénzpiaci alapok vagyona a nagyszabású betárazás mellett minden korábbinál nagyobbra, 5,4 ezermilliárd dollárra hízott múlt péntekre.

A mostani mérföldkő a pénzpiaci alapok elmúlt egy évének eddigi csúcspontja, 2022 márciusa előtt ugyanis még alig csorgattak ide megtakarításaikból a befektetők, ám a Fed kamatemelési ciklusával a tőkeáradat is megindult az eszközkategóriába. Ez érthető is, hiszen az amerikai jegybank egy éven belül közel 5 százalékkal emelt az irányadó kamatkondíción, így kis rizikóvállalással is érdemi hozamokra tehettek szert a befektetők az ilyen pozíciók felvételével.

Amikor a kamatok mélyponton voltak, a készpénzben tartott „megtakarításokat” a portfólió hozamát rontó tényezőnek tekintették, ám a kamatkörnyezet meredek emelkedésével mostanra még a Wall Street olyan nagyágyúi is megváltoztatták véleményüket, mint a Bridgewater Associates-alapító Ray Dalio, elismerve a befektetői körökben vissza-vissza köszönő tézist, miszerint „a készpénz a király”. Dalio egy múlt hónapi interjúban mondta azt, hogy a készpénz most vonzóbb, mint a részvények vagy a kötvények.

Tavaly március közepe óta már bő 460 milliárd dollárt szívtak fel a pénzpiaci termékek, ennek mintegy fele, 228 milliárd dollár pedig idén érkezett be. Az elmúlt két hét során rendkívül felgyorsult beáramlást a regionális amerikai hitelezők stabilitásával kapcsolatos aggodalmak okozták, amit a Silicon Valley Bank összeomlása váltott ki.

A Crane adatai szerint a plusztőke mind olyan alapoknál jelentkezett, amelyek kizárólag állampapírokba vagy önkormányzati kötvényekbe fektetnek. Peter Crane, az adatszolgáltató cég elnöke szerint a rövid lejáratú vállalati és banki adósságokat vásároló, úgynevezett prime alapokból ezekbe a biztonságosabbnak tartott eszközökbe mentették át pénzüket a befektetők.

A tengerentúli pénzpiaci alapok átlagosan 4 százalék feletti évesített hozamot kínálnak, így sokkal vonzóbbak, mint ha a megtakarítók a folyószámláikon és a megtakarítási számláikon parkoltatnák pénzüket, amiért átlagosan mindössze 0,2 százalékos kamatot kapnak.

A befektetőknek ezen túlmenően a pénzpiaci alapok kínálta nagyobb biztonság is imponáló lehet, mivel ezek olyan rövid lejáratú kötvényekbe fektetnek, amelyeket könnyebb lejáratig tartani.