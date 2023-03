Leállítja az angol font fogadását és visszafizetését a Binance – közölte a kriptotőzsde egyik szóvivője kedden, egy hónappal az amerikai dollárt érintő tranzakciók leállítása után.

Fotó: Irina Budanova

A világ legnagyobb kriptotőzsdéje hétfőtől új ügyfelektől már nem fogadott fontutalásokat, és a változásokról értesítette fizetési partnerét a Paysafe-et is. A tájékoztatás szerint május 22-vel szűnik meg a fontbetét és -felvétel lehetősége, ám ez a Binance szerint az ügyfelek kevesebb mint 1 százalékát érinti, és

igyekeznek biztosítani, hogy minden felhasználó hozzáférjen angol fontban vezetett egyenlegéhez.

A kriptotőzsde dolgozik azon is, hogy alternatív szolgáltatót találjon a fontügyletek lebonyolítására, miután az elmúlt hónapokban a hatóságok egyre több kérdést tesznek fel a szektorral kapcsolatban. A kriptók és az amerikai dollár átváltását tovább nehezíti, hogy a múlt héten két, az iparág szempontjából fontos bank is hatósági felügyelet alá került, a mostani hír pedig arra utal, hogy az angol bankok is egyre kevésbé állnak szóba szívesen kriptocégekkel. Ráadásul az USDC stabil coinkibocsátója, a Circle a harmadik múlt héten összeomlott banknál, a Silicon Valley Banknál rendelkezett 3,3 milliárd dolláros betéttel.

Ehhez lehet némi köze, hogy híradások szerint az amerikai hatóságok azért nyomoznak Csao Csang-peng cége után, mert pénzmosást és a szankciók kijátszásában nyújtott segítséget gyanítanak a cég tevékenységében.

Korábban a The Wall Street Journalnak egy vállalati felső vezető arról beszélt, hogy a Binance arra számít, egy bírság megfizetésével megválthatja korábbi szabályszegései árát.

A múlt hónapban a Binance nevét viselő, de a Paxos által üzemeltetett, a blokkláncra szánt, dollárhoz kötött dollárpótlék stable coinja ellen is eljárás indult az Egyesült Államokban. Az ily módon okafogyottá vált eszköz jelentős részét vissza is váltották azóta, így

a tavaly novemberi 23 milliárd dolláros csúccsal szemben jelenleg csak valamivel több mint 8 milliárd dollár értékű BUSD található a különböző kriptopiacokon.

Mivel a vállalatról keveset tudni – így például az sem világos, melyik országban található –, a fonttranzakciók jelentősége sem ismert – derül ki a Reuters írásából.

A problémák azonban, úgy tűnik, nem érintik meg a feltehetően a Silicon Valley Bank csődje után ismét zéró kamatszintre és mennyiségi lazításra számító hívőket, így az elmúlt napokban valósággal felrobbant a kriptopénzek árfolyama, a pénteken még 20 ezer dolláros szint alá is benéző bitcoin kedden már a 26 ezer dolláros határt is átlépte. A szektor, úgy tűnik, továbbra is fittyet hány a hatósági elvárásoknak.