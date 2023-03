A Credit Suisse kálváriájának végeztével a befektetők tekintete a bankpánik lehetséges következő áldozatára, a First Republic Bankra (FRB) szegeződik, amelyet az elmúlt napok tőkemenekítési hulláma kíméletlen módon tépázott meg.

A First Republic is hamarosan csatlakozhat a bedőlt bankok sorához.

Fotó: Shutterstock

A tradicionálisan exkluzív ügyfélkörrel rendelkező First Republic – amely korábban még Mark Zuckerbergnek is intézett hitelt – kurzusa két hét alatt több mint 80 százalékos mínuszba került, ezzel párhuzamosan pedig

teljes betétállományának több mint 40 százalékát, alsó hangon 70 milliárd dollárt menekítettek ki tőle az ügyfelek.

Ez pedig hatalmas készpénzigényt teremtett a bank számára. A tömeges tőkekivonás hatásainak ellensúlyozására a Fed és a JPMorgan 70 milliárd dolláros hitelkeretet bocsátott a First Republic rendelkezésére, míg a legnagyobb amerikai bankok közel 30 milliárd dollárt helyeztek el a bank számláin, együttesen nagyjából százmilliárd dolláros extra likviditást nyújtva a nehéz helyzetben lévő pénzintézet számára. Ez az egyébként hatalmas összeg azonban gyorsan elpárologhat az FRB tartalékaiból a korábbi tapasztalok szerint.

A First Republic vesszőfutása mögött a villámgyorsan globálissá váló bankpánik áll, amely a befektetői bizalom hirtelen elpárolgásával járt, kifejezetten keményen büntetve azokat a bankokat, amelyek betétállományának nagy része biztosítatlan formában volt tárolva.

A First Republic betétállományának pedig a kétharmada, 120 milliárd dollár áll biztosítatlanul.

A bank tehát minden tekintetben nagy bajban van, a részvényesek és a betétesek bizalma egyaránt megingott: a felügyelet azonban egyelőre kivár, mivel a túlzott atyáskodásnak akár az is lehet a következménye, hogy a gondok piaci alapú megoldása helyett a bankok szimplán feladják a nehéz helyzeteket, tudva, hogy a felügyelet megmenti őket, ha túl nagyra nő a probléma.

Attól is tartanak, hogy az elmúlt hetekben megszaporodó hatósági közbeavatkozások, melyek sorába most már a Credit Suisse is bekerült, további félelmeket szítanak mind a piac szereplői, mind a lakosság körében, akaratlanul is tovább tüzelve a bankpánikot.

Az elkéső beavatkozás és egy esetleges újabb bankcsőd azonban ugyanezt a hatást érheti el.

A First Republic egyelőre tehát nem számíthat arra, hogy megmentik, de több alternatíva is szóba jöhet az esetében: a bank egy részének vagy egészének eladása is terítéken van, ahogy további részvénykibocsátást is elképzelhetőnek tartanak a pénzintézetnél. Az esetleges felvásárlás azonban nehézségekbe ütközhet: az FRB-nek ugyanis tetemes nem realizált államkötvény-vesztesége van, melynek összege egyes elemzők szerint 13,5 milliárd dollárra is rúghat, ezzel pedig a potenciális vevőnek kellene majd megbirkóznia.

Hatalmas mínuszban jár a kurzus

A First Republic részvényei egyéves távlatban értékük több mint 88 százalékát elvesztették, a 219 dolláros csúcsárhoz képest több mint 90 százalékos mínuszban jár az árfolyam. A múlt héten ezenfelül az S&P elemzői két alkalommal is megvágták a bank hitelminősítését, így a jövőbeli kilátások sem fényesek számára.