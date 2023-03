A General Motors (GM) vizsgálja a ChatGPT felhasználási lehetőségeit – közölte vállalat alelnöke, Scott Miller egy interjúban. Miller szerint a chatbotot arra lehetne használni, hogy hozzáférjenek a jármű funkcióinak használatára vonatkozó információkhoz, integrálhatnák a naptárból származó ütemterveket, valamint olyan funkciókat programozhatnának, mint például a garázsajtó kódja.

Fotó: AFP

Az GM alelnöke úgy vélekedett, hogy a ChatGPT mindenben benne lesz. A Reuters szerint az amerikai autógyártó egy olyan virtuális személyi asszisztensen dolgozik, amely a ChatGPT mögött álló AI-modelleket használja. A General Motors 2021-ben partnerségre lépett a Microsofttal a vezető nélküli járművek kereskedelmi forgalomba hozatalának felgyorsítása érdekében.

MI-háború

A tavaly november végén elindított ChatGPT villámgyorsan meghódította az internetet, és ráirányította a figyelmet az új, minden eddiginél fejlettebb mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségekre. A gépi tanulás új generációját képviselő rendszer az emberi beszélgetés pontos utánzása mellett képes igény szerint olvasható szöveget generálni, valamint újszerű képeket és videókat készíteni a digitális médiumok hatalmas adatbázisából tanultak alapján. Tud dalokat komponálni, recepteket és e-maileket szerkeszteni, vagy fogalmakat tömören összefoglalni az interneten talált információk felhasználásával.

A Microsoft az új technológiát az Edge böngészőjébe és a Bing keresőjébe egyaránt beépíti, és idővel a Skype üzenetküldő szolgáltatásába is integrálni fogja.

Mindez felkeltette a riválisok érdeklődését is. A Google a versenytársától lemaradva, február elején mutatta be saját megoldását Bard néven, amelyet a térképszolgáltatásába is beépít. A Facebookot és az Instagramot birtokló Meta is beszáll a versenybe: a cég által kifejlesztett LLaMA kutatóknak, kormányzati és civil szervezeteknek és egyetemi szereplőknek lesz elérhető nem kereskedelmi licenc mellett, sőt a kódot is elérhetővé teszik számukra, hogy azt kedvükre módosítsák.

A kínai Google, a Baidu márciusban a ChatGPT-hez hasonló, mesterséges intelligencián (MI) alapuló chatbotot tervez elindítani Ernie Bot néven. Ezt többek között saját keresőmotorjába, felhőszolgáltatásba, az intelligens autókba és a háztartási gépekbe tervezi integrálni. A vállalat a kínai MI-piac felpörgésére számít. Az Alibaba pedig február elején árulta el, hogy már évek óta dolgozik egy hasonló eszközön, míg a Tencent egy fejlesztőcsapatot hozott létre, ami chatboton dolgozik.

Úgy tűnik, hogy a versenyt a Microsoft nyerte meg, a többiek lemaradásban vannak. A redmondi cég látja a lehetőséget, és mindent megtesz, hogy élni is tudjon vele: a keresőmotorok a böngészők versenyében soha nem látott jó esélyekkel támadhatja be a Google-t, ahogy a hirdetési piacon betöltött, eddig elhanyagolhatónak nevezhető pozícióját is képes lehet növelni.