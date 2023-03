Az elmúlt időszakban egyértelműen gyengébben teljesített európai társainál a BUX index. A vezető részvények közül ismét a Richter mozgása lehet izgalmas, amely éppen a csökkenő trendvonalat próbálja áttörni. Az OTP és a Mol technikai képe lefelé mutat, a Magyar Telekom pedig erős szinten próbál stabilizálódni. Továbbra is bizonytalan az OTP mozgása, az ötvennapos mozgóátlag letörését követően vissza is tesztelte, majd ismét lefelé indult. A következő fontos támasz 10 535 forintnál húzódik, annak letörése esetén a 10 362 forintos támasz következhet, de ez esetben akár a 9900–10 000 forintos szintek elérése is reális lehet.

Visszatérhet az OTP árfolyama a 10 ezer forintos szint alá

Rendkívüli izgalmak voltak a Richter piacán, a vártnál kedvezőtlenebb negyedéves jelentés hatására egészen a 7300 forintos szint közelébe esett az árfolyam,

majd éles fordulat következett. Jelenleg a tavaly december óta tartó csökkenő trendvonal felett mozog az árfolyam, ha sikerül megtartani, hamarosan tesztelésre kerülhet a kétszáz napos mozgóátlag 7929 forintnál. Az MACD-ndikátor csak most készül vételi jelzést adni.

Intenzív negatív korrekció indult a Mol árfolyamában, és egy emelkedő nyakvonalú fej és vállak alakzatból is letört, amelynek célárfolyama 2600 forintra mutat. A technikai kép alapján ez a szint hamarosan elérhető lehet, de előtte 2632 forintnál is húzódik egy támasz, a 61,8 százalékos Fibo-szint.

Jelentős ugrás után a 394 forintos szint felett próbál stabilizálódni a Magyar Telekom árfolyama, ha itt tud maradni, hamarosan a 403 forintos ellenállást veheti célba. Az RSI-indikátor mozgása alapján még lehet tér felfelé, illetve a felső Bollinger-szalag is engedi az emelkedést.