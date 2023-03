Több mint egy százalékkal csökkent az arany árfolyama, a nemesfém kurzusának esése mögött a Silicon Valley Bank (SVB) felvásárlása által előidézett piaci nyugalom állhat.

A globálissá duzzadó bankpánikot lavinaként elindító pénzintézet felvásárlása ugyanis a befektetők számára valamilyen szintű nyugalmat kölcsönözhet, amelybe képesek kapaszkodni az elmúlt hetek iránykereső világpiaci helyzetét követően.

Phillip Streible, a Blue Line Futures vezető stratégája szerint

a befektetők a hirtelen jött szélcsendet a kockázatosabb eszközökbe való fektetésre fordítják, a biztonsági tartalékként felhalmozott aranypozícióikat pedig emiatt zárják.

Az eladási hullám pedig a múlt héten átlépett kétezer dolláros lélektani határ alá lökte a nemesfém kurzusát, nem is akárhogyan: a mai nap során 1950 dolláros unciánkénti ár alá is benézett a kurzus, 1,2 százalékos esést elkönyvelve.

Nagyot csökkent az arany ára

Streible szerint az árfolyamra nehezedő nyomás a továbbiakban is fennmaradhat, amennyiben nem kap új erőre a bankrendszerbe vetett hit megingása.

Elkelt a csődbe jutott amerikai bank A First Citizens megvásárolja a Silicon Valley Bank összes betétjét és hitelét – közölte a Szövetségi Betétbiztosításó (FDIC). A felvásárlás magában foglalja a Silicon Valley Bank mintegy 72 milliárd dollárnyi eszközének átvételét 16,5 milliárdos kedvezménnyel – áll az FDIC közleményében.

Az arany iránti kereslet ugyanakkor továbbra is erős: a Fed múlt heti, kamatemelési szünetet sejtető kommunikációja is a nemesfém szelét fújta, ahogy az aranyrudak iránti kínai kereslet alakulása is jót tesz az arany árfolyamának.

Az SVB felvásárlása az amerikai tőzsdékre is jó hatással volt, a nagy részvényindexek mind pluszban nyitottak az akvizíció hírére.