A bankkáosz próbára teszi a kereskedők idegeit, és megjutalmazza azokat, akik nem csinálnak semmit - mutat rá elemzéséban a Bloomber. mint írják a piaci volatilitás sokakat lépésre késztette a tőkepiacon, ám lehet, jobban tették volna, ha a hulló késbe nem nyúlnak bele. Még mindig korán van, és a dolgok gyorsan változhatnak, amikor pénzügyi feszültség van folyamatban.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ám a bankválságra, a hitelek által gerjesztett recesszióra, a központi bankokra és a stagflációra vonatkozó figyelmeztetések közepette az eddigi legjobb stratégia – különösen a részvények esetében – a helyben maradás volt. - mutatott rá a Bloomberg.

A pánik soha nem kifizetődő. A legokosabb dolog, amit a sok bizonytalanság mellett tehet, ha hátradől, információkat gyűjt, elemzéseket végez, nem pedig ugrásszerűen nagy változtatásokat hajt végre

– mondta April LaRusse, az Insight Investments befektetési szakértőinek vezetője.

Ennek figyelembevételéhez most már-már hősi nyugalomra van szükség. Az biztos, hogy senkinek, beleértve a Fed döntéshozóit is, nincs határozott véleménye a banki zűrzavar hatásairól. Míg Jerome Powell Fed-elnököt is beleértve, szinte mindenki arra számít, hogy a válság hozzájárul a pénzügyi feltételek szigorításához, a károk pontos mértékét illetően viszont nemigen van konszenzus. Ugyanez vonatkozik a standard gazdasági mutatókra gyakorolt ​​hatás mértékére is. A társaság hitelkártyás adataira hivatkozva, a Citigroup Inc. stratégái úgy vélik, a bankválság máris visszafogja a fogyasztói keresletet. Ezzel szemben a JPMorgan és a Bank of America Corp. kártyahasználói továbbra is élénken használják a plasztikkártyákat - legalábbis a közgazdászaik jelentése szerint.

Mélyrepülésben a teljes bankszektor: beszakadt a Deutsche Bank és a Raiffeisen árfolyama is Európát is erősen megviseli az elmúlt 15 év legnagyobb bankpánikja.

Que Nguyen, a Research Affiliates részvénystratégiákért felelős befektetési igazgatója szerint a befektetőknek jobban fel kellett készülniük egy rögös útra.

„A legtöbb esetben, ha adósság- vagy likviditási problémák merülnek fel a piacon, azok nem múlnak el két hét alatt” – mondta Que Nguyen. „A piacok akkor lesznek stabilak, amikor ennek a dolgoknak vége. Tehát az a tény, hogy még mindig ebben a hatalmas volatilitásban vagyunk, azt súgja számomra, hogy a dolgoknak még nincs vége.”

EU-csúcs: az európai bankrendszer stabil lábakon áll A korábbi években bevezetett szabályozások megvédik az Európai Unió bankrendszerét a jelenlegi zavaroktól – mondta a német kancellár, Olaf Scholz. A kérdés a Brüsszelben tartott uniós csúcs második, pénteki napján került terítékre.

A CNBC közben arról számolt be, hogy az elmúlt napok során már ssaknem 100 milliárd dollárnyi betétet vontak el a bankoktól. A Federal Reserve adatai azt mutatták, hogy a banki ügyfelek a március 15-ével zárult héten együttesen 98,4 milliárd dollárt vontak le számláikról, miután napvilágra kerültek a Silicon Valley Bank és a Signature Bank próblámái.

A nagy intézményeknél 67 milliárd dollárral nőtt a betétállomány, míg a kisebb bankoknál 120 milliárd dolláros kiáramlás.

A szabályozó hatóság pénteken ismét biztosította a közvéleményt, hogy a bankrendszer biztonságos. Janet Yellen pénzügyminiszter, a Federal Reserve elnöke, Jerome Powell és több mint egy tucat másik tisztviselő péntekre összehívta a Pénzügyi Stabilitási Felügyeleti Tanács rendkívüli zárt ülését. A megbeszélés után kiadott külzemyük szeirnt, a Tanács megvitatta a bankszektor jelenlegi helyzetét, és megállapította, hogy bár egyes intézmények stresszhelyzetbe kerültek, az Egyesült Államok bankrendszere továbbra is szilárd és rugalmas.