Zöldbe borultak csütörtökön a tengerentúli tőzsdék. Még az SVB csődje óta 50 százalékot szánkázó, San Francisco-i First Republic Bank is 10 százalékot ralizott egy 30 milliárd dolláros mentőcsomag hírére. Igaz, a nap elején 36 százalékot zuhant a kurzus, majd a zárás utáni kereskedésben is bukott 15 százalékot.

Fotó: Anadolu Agency

Az emelkedést a technológiai fókuszú Nasdaq Composite vezette 2,48 százalékkal.

Míg a széles piacot leképező S&P 500 index 1,76 százalékot emelkedett. A klasszikus Dow Jones ipari átlag pedig 1,17 százalékot.

A 10 éves amerikai referencia államkötvény hozama 3,58 százalékra emelkedett.

A bankpánikban elsődlegesen érintett amerikai regionális banki részvények közül a PNC Financial 4 százalékot emelkedett csütörtökön, a Texas Capital Bancshares 4,8 százalékot, míg a Comerica 6,2 százalékot.

A technológiai részvények szárnyalása

azzal magyarázható, hogy nem érinti a szektort a bankpánik, s a piac egyre inkább hajlik arra, hogy közeleg a kamatemelési periódus vége. A technológiai szektoron belül az AMD 7,7 százalékot ralizott, az Arista Networks pedig 5,8 százalékot. Míg a konkurens TikTok esetleges amerikai tilalmára vonatkozó spekuláció 7,2 százalékot dobott a Snap árfolyamán. Az Adobe szoftvercég pedig a vártnál jobb negyedéves bevételek nyomán emelkedett 5,9 százalékot.

A határidős árazások alapján,

most 80 százalék az esélye, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve a jövő héten negyed százalékponttal emeli a kamatlábakat. Egy héttel ezelőtt a fogadások csak egyharmad esélyt adtak egy ilyen kamatemelésnek, s valószínűbbnek tartották a fél százalékpontos emelést.