Kína megveti a lábát az óceánjárók piacán is Peking belép a tengerjáró sétahajók piacára, a tervek szerint idén átadják az első hazai gyártású monstrumot. Megkezdték egy másik építését is, az a világ legnagyobb üdülőhajója címre is pályázhat. Eddig ez volt az egyetlen olyan fejlett hajótípus, amelyet Kína nem gyártott, ezt a szektort egyelőre az európai cégek uralják.