Egyre nagyobb üzlet a tengerentúli piacon a távegészségügy, még a kívülállók is látják benne a fantáziát, tavaly nyáron az e-kereskedő Amazon vágott bele a „diagnózistól a gyógyszerfutárig” modell kiépítésébe. Nem mellesleg eposzi méretű fúziós hullám tarol az amerikai egészségügyi szektorban: most egy diétás cég, a WeightWatchers (WW) terjeszkedik az egészségügyi piacon. A WW 106 millió dollárért felvásárolja a Weekend Health cég Sequence néven futó digitális egészségügyi szolgáltatását. A második negyedévben záruló ügylet nem a mérete miatt érdekes. Sokkal izgalmasabb, hogy a WW ezzel komolyan rámozdul a cukorbetegség és az elhízás elleni gyógyszerek (köztük az Ozempic) piacára, a hírre az elmúlt egy évben közel 60 százalékot zuhanó árfolyam kedden több mint 11 százalékot emelkedett. Egyébként az Ozempic Magyarországon is hiánycikké vált, miután a fogyókúrázók nálunk is nagyban használják az eredetileg cukorbetegnek szánt gyógyszert.

Az akvizíciós célpont Sequence egy előfizetéses távegészségügyi szolgáltatás, amely online orvosi viziteket kínál, amelyek végén a távdoktor gyógyszereket is felírhat. Eddig a WeightWatchers csak diétákat és életmódprogramokat kínált, mostantól az

orvosok által felügyelt súlycsökkentő gyógyszeres terápiákat

is felveheti a termékpalettára.

„Ez ma a legnagyobb innováció az iparágunkban” – mondta Sima Sistani, a WW vezérigazgatója az új gyógyszerekről. Az olyan gyógyszerek, mint a Wegovy és az Ozempic, úgy működnek, mint a GLP-1 nevű természetes hormon, amely serkenti az inzulintermelést és lassítja a gyomor kiürülését. Így a felhasználók hosszabb ideig érzik magukat teltebbnek. Azok a 30-as vagy annál magasabb testtömegindexű emberek, akik a Wegovy és az Ozempic hatóanyagát, a semaglutidet szedik,

másfél év után átlagosan a testtömegük közel 15 százalékát tudják ledobni magukról

– derült ki a New England Journal of Medicine folyóiratban tavalyelőtt közzétett tanulmányból. Több fejlett országban is gyógyszerhiány alakult ki emiatt.

A WW az ügyletben 65 millió dollárt készpénzben fizet, míg további 35 millió dollárt újonnan kibocsátott törzsrészvények formájában a tranzakció lezárásakor. Ezenkívül 16 millió dollárt készpénzben az első évfordulón és még 16 millió dollárt készpénzben a másodikon. Ez ugyan összesen 132 millió dollár kifizetését jelenti, de a WW 26 millió dollár készpénzt is átvesz a Sequence megszerzésével. Így jön ki a nettó 106 millió dolláros vételár.

Hétfőn közölte a WW, hogy a tavalyi utolsó negyedévben részvényenként 46 centes veszteséget könyvelt el, szemben az egy évvel korábbi azonos időszak egy részvényre eső 42 centes profitjával. Az árbevétel 18,8 százalékkal, 223,9 millió dollárra zsugorodott a negyedévben év per év alapon. Az előfizetők száma 3,5 millióra csökkent az egy évvel korábbi 4,2 millióról.

Itthon nagy vihart kavart januárban Tatár Csilla

műsorvezető-producer Instagram posztja, amelyben felháborítónak találta, hogy egy cukorbetegek számára készült gyógyszer hónapok óta országos hiánycikk, mert sokan fogyókúrás szerként alkalmazzák.