Jelentősen megemelte az ANY Biztonsági Nyomda részvényárfolyamára vonatkozó várakozásait péntek délelőtt kiadott elemzésében a Concorde Értékpapír Zrt.

A brókerház az eddigi 1940 forint helyett 2450-re várja a nyomdacég részvényeit, az új célár – a tavalyi év után javasolt, 156 forintos osztalékkal együtt – igen tetemes, 65 százalékos hozamlehetőséggel kecsegtet. Az ajánlás ennek tükrében továbbra is vétel.

Az elemzést jegyző Bukta Gábor elemző szerint a piaci környezet jelentős kihívást jelent, a recessziós félelmek, az orosz–ukrán háború, az elszálló infláció és a magasba szökő kötvényhozamok megbolygatták a befektetői közösséget, a kelet-közép-európai régió most nem túl vonzó. Ezt tükrözi a magyar részvénypiac is, amelynek 5,3-as P/E alapú értékeltsége történelmi mélyponthoz közeli, miközben a likviditás sem túl nagy a pesti parketten, utóbbiban az egyes szektorokra kirótt különadóknak is szerepe lehet.

Az ANY is ezeknek a körülményeknek az áldozata, a befektetők ugyanis most inkább a nagyobb likviditású, „kereskedhetőbb” papírokat keresik, miközben a kockázatmentesen elérhető 14 százalékos kötvényhozam sem kedvez a kockázatosabb eszközöknek. Hiába kínál tehát 10 százalékos osztalékhozamot a Nyomda, ezt a piac jelenleg nem tudja honorálni, mivel nem számol a növekedési lehetőségekkel.

A magas hozamkörnyezet és a piaci bizonytalanság ezzel együtt nem tart örökké, az ANY pedig a régió egyik legvonzóbb közepes méretű részvénysztorija a Concorde értékelése alapján.

A vállalat mellett szól, hogy a kisrészvényesek a nagytulajdonosokkal „egy csónakban eveznek”, és eddig még semmilyen érdekellentét nem merült fel közöttük, miközben a cég ismert arról, hogy normál körülmények között teljes nyereségét osztalékként fizeti ki a befektetőinak, erre számítani lehet a jövőben is.

A társaság ráadásul a kedvezőtlen világgazdasági kilátások ellenére várhatóan az idén és jövőre is növekvő pályán maradhat, amelynek a motorja az Angolával tavaly aláírt, helyi útlevelek leszállítására vonatkozó 130 millió eurós, 10 éves szerződés lehet. Ez a Concorde becslése szerint évente ötmilliárd forintos többletbevételt hozhat a konyhára.

A növekvő exportértékesítés és a magasabb hozzáadott értékű termékek nagyobb súlya mellett az ANY így remek inflációs fedezeti eszköz lehet azoknak a befektetőknek, akik el tudnak tekinteni a rövid távú kihívásoktól.

Az angolai óriásüzlet várható hatásait is bekalkulálva a brókerház az idén 48 milliárd forintos forgalmat és 2,7 milliárdos nettó nyereséget vár az ANY Biztonsági Nyomdától, ami a forgalomban 12, az eredménynél pedig 21 százalékos bővülést jelentene.

Ha az afrikai projekt kivitelezése jól halad, akkor pedig az 50 milliárd feletti forgalom is meglehet az idén.

A már eleve magas alapanyag- és energiaköltségek további emelkedése ugyan kockázatot jelent a jövedelmezőségre nézve, a társaság az elemző szerint egyedülálló helyzetéből adódóan megteheti, hogy növekvő kiadásait fokozatosan áthárítsa a vevőkre.