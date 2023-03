Támogatja a napokban alaposan megtépázott Credit Suisse (CS) és másik legnagyobb svájci pénzintézet, az UBS egyesülését a Bank of England – derült ki a Sky News értesülései alapján. A döntés hivatalos bejelentésére vasárnap délután kerülhet sor.

Az angol jegybank döntésének oka a lap értesülései szerint nem más, mint hogy a CS-be vetett bizalom visszaállítására szánt 54 milliárd dolláros rendkívüli hitelkeret, amelyet a svájci jegybank nyújtott a pénzintézet számára, nem érte el célját, a betétesek továbbra is rohamtempóban csökkentik kitettségüket a bank felé, végveszélybe sodorva annak fennmaradási esélyeit.

A svájci kormány már a hét során felkétre az UBS-t, hogy mérlegelje a CS felvásárlásának lehetőségeit.

A Bank of England vezetése folyamatosan figyeli az alakuló helyzetet a Sky értesülései szerint, a döntést azonban már meghozták a lehetséges egyesülés támogatásáról.

A CS és az UBS összeolvadása a legnagyobb banki egyesülés lenne a 2008-as világválság óta.

A CS piaci kapitalizációja a héten 8 milliárd dollár alá esett, ami a 2007-es csúcsponthoz képest közel 100 milliárdos esés. Ez is szerepet játszik abban, hogy az UBS vezetése vonakodó az ügylettel kapcsolatosan a sajtóhírek szerint. A volt Morgan Stanley-fejes által vezetett UBS ugyanis azt kéri a svájci kormánytól, hogy nyújtson számukra egy több milliárd dolláros keretet az egyesülés okozta veszteségek ellensúlyozására.

A svájci vezetésen eközben az Egyesült Államok kormányának irányából is nagy a nyomás: az amerikaiak már az 54 milliárdos segélycsomagot megelőzően is erélyesen sürgették az állami közbeavatkozást, amelyre végül sor is került.

A CS felvásárlásának részletei egyelőre kérdésesek, ugyanakkor előzetes elképzelések szerint a hitelintézet belföldi szolgáltatásokat nyújtó üzletágát egy külön cégbe kiszervezve a tőzsdére vinnék, megszabadulnának a befektetési banki üzletágtól, viszont a vagyonkezelést megtartanák.