Az Apple évi egymilliárd dollárt tervez költeni a mozikba kerülő filmek gyártására, ennek érdekében filmstúdiókat keresett meg azzal a céllal, hogy partnerséget kössenek. Az Apple eredeti filmjeinek többsége kizárólag az Apple TV+ nevű streamingszolgáltatásban volt elérhető, vagy csak korlátozott számú moziban jelent meg, rövid időre.

Fotó: DenPhotos

A vállalat most módosítana a stratégiáján: legalább egy hónapig több ezer moziban vetítenék az alkotásokat.

A cupertinói cég korábban azért egyezett bele a mozikban való korlátozott megjelenésekbe, hogy a színészek kedvében járjon, valamint így kijátszhatta riválisait a nagyobb projektekben. A vállalat vezetése újabban úgy tekint a mozira, mint az Apple TV+ ismertségének növelésére szolgáló eszközre – írja a Bloomberg névtelenségüket kérő forrásokra hivatkozva.

A hírügynökség szerint az Apple azt is fontolgatja, hogy a Premier League mérkőzéseit, valamint az alacsonyabb ligás meccseket is streamelné az Egyesült Királyságban. A cég tavaly jelentette be, hogy idén februártól közvetíteni fogja a következő tíz évben az amerikai profi labdarúgó-bajnokság (Major League Soccer) összes mérkőzését, valamint baseballmeccsek is elérhetők a kínálatban. Ennek hátterében az áll, hogy a sport továbbra is népszerű az élő közvetítések között.

Közben a versenytársakat sem kell félteni, az Amazon például idén zárta le a Metro Goldwyn Mayer filmstúdió felvásárlását. Míg a tech szektor szereplői közölték, hogy költségcsökkentéseket hajtanak végre, és emiatt folyamatosak az elbocsátások – az Amazon legutóbb 9 ezer ember kirúgását jelentette be –, a streaming területére egyelőre nem sajnálják a pénzt.

A legnépszerűbb streamingszolgáltatók

A streamingpiacot elemző cég, a FlixPatrol adatai szerint a szektort 230,9 millió előfizetővel a Netflix vezeti, amit az Amazon Prime Video követ 200 milliós bázissal. A harmadik helyen a több mint 161 millió felhasználóval büszkélkedő Disney+ található. Egyre terjeszkednek az ázsiai szolgáltatók is, a Tencent Video 124 millió feliratkozóval a negyedik helyen van, míg a kínai Google, a Baidu platformja (iQIYI) 101 millió előfizetővel büszkélkedhet.

Az Apple TV+ bázisát 40 milliósra becsülik, ezzel a kilencedik helyen található.

Ha országok szerint nézzük, akkor a Netflix 78 államban számít piacvezetőnek, elsősorban Európában, Latin-Amerikában és Ausztráliában népszerű, míg az Egyesült Államokban, Kanadában és Japánban az Amazon Prime Video a legkedveltebb. Kínában a Tencent Video, Oroszországban a KinoPoiszk, Indiában a Disney+ áll az első helyen. Vannak régiós jellegzetességek is, például Észak-Afrikában a Shadid, Délkelet-Ázsiában az iFlix domináns.

Ennyibe kerül egy Netflix-előfizetés: Magyarországon nem csökkentek az árak, de régiós szinten így sem panaszkodhatunk A legolcsóbban Pakisztánban lehet netflixezni, a legtöbbet pedig a svájciak fizetik egy standard előfizetés esetén. Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el, ám a régióban kimondottan jónak számít a hazai díjszabás. A magyarok még mindig olcsóbban netflixezhetnek, mint a románok, a szlovákok vagy a csehek.

,