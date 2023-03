Az elmúlt hetekben a bankszektorban a megemelkedett kamatok okozta gondok kötötték le a befektetők figyelmét, amit nemcsak a részvények, de a nyersanyag piac is lereagált. A pénzforrások kiszáradásának veszélye – ami globális turbulenciát okozhatna – lényegesen növelte a biztonság iránti igényt. Amíg a nemesfémek profitáltak a befektetői bizonytalanságból, addig a negatív hangulat a legtöbb nyersanyagpiacon eladási hullámot váltott ki. Ám mielőtt rátérnénk a részletekre, vessünk egy pillantást a konténerszállítási piacra.

Fotó: Justin Sullivan

A koronavírus-járvány idején, amikor már a napi bevásárlást is sokan online intézték, az e-kereskedelem felfutása konténerhiányt és a fuvarozási költségek megugrását eredményezte. Ezt az ukrajnai háború és a kamatok emelkedése követte, ami globális gazdasági lassulást váltott ki. A globális konténerszállítási index alakulása szerint a 2021-es és 2022-es csúcsokat követően a fuvardíjak trendje az elmúlt évben meredeken csökken, vagyis visszatértünk a régi szép időkbe, vagy talán azt kell mondani, hogy a régi rossz napokba a konténeres fuvarozás világában.

Ezt piaci normalizációnak is hívhatnánk, de ez attól függ majd, hogy milyen mélyre esnek az árak.

Az esés egyik fő oka, hogy a cégek a pandémia vége felé felhalmozott készleteiken csücsülnek, amit a csökkenő kereslet eredményeképpen a vártnál lassabban tudnak értékesíteni. Ennek késleltetett hatása a nyersenyagpiacokon már látható, és gazdasági stimulus hiányában a fellendülés nem tud majd igazán beindulni.

A tőkepiacokat ebben a hónapban megmozgató bankválság különösen az energiaszektort érintette,

a WTI és a Brent nyersolaj árfolyama több mint 10 százalékkal esett vissza, s a földgáz ára is közel 20 százalékkal csökkent. A kőolaj jegyzésének a likviditási válságra adott drámai válaszának az az oka, hogy az iránytalan olajpiac magához vonzotta a spekulánsokat a Silicon Valley Bank összeomlása előtti hetekben.

Többen a határidős piacon tapasztalt backwardation jelenséget próbálták kihasználni, amikor vételi pozíciókat halmoztak fel, miközben csökkentették a shortkitettségüket. A válság kirobbanásával a kőolajpiaci befektetők nemcsak a vételi pozícióikat számolták fel, de újabb shortokat nyitottak. A hét elején a jegybankok bankoknak nyújtott támogatása segített megnyugtatni a tőkepiacokat, és a Brent, úgy tűnik, megállapodott a 75 dollár fölötti szinten.

De a jegybankok egy konkrét nyersanyagpiacon nemcsak másodlagos szereplőként vannak jelen.

A bankválság az aranynak nyújtott rég várt támogatást, bár egyelőre sikertelenül tesztelte a 2000 dolláros szintet.

Fotó: Cloudy Design

A tavalyi, unciánkénti 2070 dolláros csúcs tartós áttörését csak akkor tartom valószínűnek, ha a piac elhiszi, hogy vége a kamatemelésnek. Ezt szem előtt tartva a Fed kommunikációjára és az inflációval kapcsolatos adatokra kell majd figyelnünk.

A rézpiac nagy rali előtt állhat, legalábbis ezt mondta Trafigura, a világ legnagyobb magánkézben lévő nyersanyag-kereskedő társasága. Előrejelzése szerint a réz ára rekordmagasságba emelkedik az idén, mivel a kínai fellendülés továbbra is kimeríti az amúgy is alacsony készleteket. Ezt a nézetet támogatja a zöldenergiára való átállás részeként növekvő villamosítás iránti kereslet is, amely az elkövetkező években növekedni fog.

Egyelőre a réz nem tudott kitörni a csökkenő trendsávból, és árfolyama az év eleje óta továbbra is lefelé csordogál,

s egy úgynevezett zászló alakzatot rajzolt ki a grafikonon. Ennek áttörése esetén a cél a 458 cent és 504 cent környékén lévő ellenállások lehetnek.