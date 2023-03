A BUX index mozgását leginkább az OTP-ben kialakult nagy volatilitás határozta meg, széles tartományban mozgott múlt héten az index. A múlt hétfőt nagy zuhanással indította az árfolyam, 39 749 pontig szúrt le a kurzus, ahonnan éles fordulat következett, és csütörtökig kitartott az emelkedés. A pénteki kereskedés 43 ezer forint felett kezdődött, majd zárásra 42 ezer pont alá zuhant az index. Nehéz megmondani, hogy a hét elején folytatódik-e az esés, de a nagy volatilitás a következő napokban is megmaradhat.

Február közepén indult egy csökkenő szakasz az OTP-ben, 11 400 forintról indult esésnek az árfolyam. A múlt héten rendkívül megnőtt a volatilitás a bankpapírban, 9000 forint alatt is járt a kurzus, ahonnan egy éles fordulat következett, és néhány nap alatt 10 400 forintig kapaszkodott vissza. Pénteken ismét elromlott a hangulat, és 9845 forintig csökkent vissza az árfolyam. A bankszektorból áramló hírek miatt nagy bizonytalanság látható az OTP piacán is, rövid távon nagy mozgásokra érdemes készülni. Egyértelmű trend nem látható a bankpapírban, ezért pozíciót egyik irányban sem érdemes nyitni.

Rossz a hangulat a Mol piacán, az árfolyam legutóbbi csúcspontja február közepén alakult ki 2842 forintnál, ott elakadt az emelkedés, és azóta is intenzív csökkenés látható. Március közepén megérintette az árfolyam a 2400 forintos ellenállást, ahonnan 2550 forintig korrigált a kurzus, de a múlt pénteken ismét esés kezdődött. Jelenleg 2400 forint erős támasz a Molban, ha sikerülne a szint felett stabilizálódnia az árfolyamnak, és a múlt héten kialakult 2550 forintos lokális csúcsot is áttörné, akkor elkezdődhetne egy emelkedő szakasz. Ellenkező esetben 2400 forint törése újabb teret nyithatna az esés előtt.

A Richter legutóbbi csúcspontja tavaly decemberben volt 9100 forintnál, ezt a szintet több alkalommal is próbálta áttörni az árfolyam. Az erős ellenállásszint elérése egybeesett a gyógyszerszektorra kivetett különadó bejelentésével, így tavaly decemberben hirtelen esni kezdett az árfolyam. Az eladói nyomás azóta sem enyhül, az elmúlt hónapokban több támasz is elesett már a gyógyszerpapírban. A következő erős támasz 7100 forintnál található, fordulós jelzések egyelőre nincsenek, a következő vételi lehetőség egy mélypont kialakulása után rajzolódhatna ki. A trendforduló előtt azonban a 7100 forintos támaszt is elérheti az árfolyam.

A Magyar Telekom a várakozásoknál kedvezőbb negyedik negyedéves gyorsjelentést publikált február végén. Az eredmények közzététele után nagyot ugrott felfelé az árfolyam, és 406 forintnál egy lokális csúcs is kialakult, ahonnan csökkenés kezdődött, a múlt pénteki kereskedés során 380 forintot is elérte a kurzus. A Magyar Telekom árfolyama hónapok óta emelkedő trendben mozog, összességében továbbra is kedvező a technikai kép. A jelenleg látható korrekció után folytatódhat tovább az emelkedés, az a kérdés, hogy melyik szinten sikerül egy magasabb mélypontot kialakítania az árfolyamnak.