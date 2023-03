A legtöbb amerikai bank részvényárfolyama lefelé fordult az elhatalmasodó hitelintézeti pánik kitörése után, de az esések mértékében jelentős eltérés figyelhető meg az egyes bankok kurzusa közt. A gigászok jórészt megúszták a két számjegyű zuhanást, de a méret önmagában nem volt garancia az értékcsökkenés elkerülésére.

A bankpánik vihara egyelőre nem csitul.

Fotó: Shutterstock

A befektetők ugyanis a méretnél fontosabb kritériumként tekintettek az adott bankok biztosítatlan betétállományára: a First Republic Bank, amely állományának kétharmada, azaz 120 milliárd dollár esik ebbe a kategóriába, 61,83 százalékos kurzuscsökkenést szenvedett el még annak ellenére is, hogy a hírek ellensúlyozásaként bejelentette, hogy nagy mennyiségű és diverz forrásra tett szert a JPMorgan jóvoltából.

A Comercia, amely betéteinek hasonlóképpen kétharmadát tartja fedezetlenül, szintén jókora pofont kapott a piactól, a részvényárfolyama 28 százalékot esett.

A First Repulichoz és a Comerciához hasonlóan a Citigroup, a JPMorgan és a Bank of America (BofA) is szívesen él ezzel a megoldással, az ő papírjaik mégis megúszták a hatalmas értékvesztést, minden bizonnyal nagy méretük miatt vélték megbízhatónak őket. Pedig a nagybankok igazán impozáns pénzeket tartanak biztosítatlanul: a Citigroup és a JPMorgan több mint ezermilliárd dollárt, a BofA nagyjából 700 milliárdot.

Jelentős a biztosítatlan betétállomány az Egyesült Államokban

A félelmek azonban a hatalmas kitettségek ellenére sem tudták földhöz vágni a nagyok kurzusát: a Citigroup árfolyama 7,45, a BofA kurzusa 5,81, míg a legnagyobb amerikai bank, a közel 3,7 ezermilliárd dolláros eszközállománnyal rendelkező JPMorgan részvényárfolyama mindössze 2 százalékos csökkenésen ment keresztül hétfőn.

Egyes pénzintézeteket azonban a méretük sem tudott megmenteni: a regionálisan jelentős bankok, amelyek szintén több százmilliárd dolláros mérlegfőösszeggel rendelkeznek, rendre két számjegyű árfolyamesést éltek meg. A Truist Financialnek – amely 550 milliárdos eszközállománnyal rendelkezik – 17 százalékkal csökkent a kurzusa, míg a 180 milliárd dollár feletti mérlegfőösszegű Huntington Bancshares 27, a méretben hozzá nagyon hasonló KeyCorp pedig 17 százalékot vesztett részvényi értékéből még annak ellenére is, hogy betétállományuk kevesebb mint 50 százalékát tartották biztosítatlan formában.

A befektetők csak a nagybankokban látják a biztos fennmaradást, ezek papírjaira cserélik meglévő kisebb banki részvényeiket is.

Azt azonban érdemes kiemelni, hogy a legnagyobb hitelintézetek sem mentesek a Silicon Valley Bank bukását okozó leértékelődő államkötvény-befektetésektől: az amerikai bankrendszer kollektíven 620 milliárd dollárnyi nem realizált veszteségen ül ezek miatt, amit ugyan a nagyok minden bizonnyal diverz portfóliójuk miatt könnyebben tudnak kigazdálkodni, attól függetlenül ez még mindig ott lebeg a fejük felett.