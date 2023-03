Az elmúlt hetek történései ismételten felerősítették a recessziós félelmeket a piacokon, amelyek amúgy sem tűntek el az új évben, csupán mérséklődtek kissé. A Silicon Valley Bank összeomlása utáni két hétben olyan cégek felé menekültek a befektetők, amelyeknek stabil fundamentumai vannak, nincs mérlegproblémájuk, alacsony az eladósodottságuk, a pénzügyi kiadásokra rendelkezésre áll a fedezet és nem kell kamatfedezésekkel bajlódni. Röviden a minőségi papírokba, tehát jól teljesítettek a FAANG-részvények, a közművek és a gyógyszeripari vállalatok. Ez utóbbiak tipikusan menekülőeszköznek számítanak egy recessziós környezetben. Míg a fogyasztók könnyűszerrel le tudnak mondani egy új telefon megvásárlásáról, el tudják halasztani az új autó megvételét, az egészség dolgában másképp áll a helyzet.

A Bayer Aktiengesellschaft a leányvállalataival együtt élettudományi cégként működik, a Brandirectory elemzése alapján a világ ötödik legértékesebb gyógyszeripari márkája. A társaság működése igen sokrétű, különféle vényköteles, illetve vény nélkül kapható gyógyszert állítanak elő a kardiológia, a nőgyógyászat, az onkológia, a szemészet területén, emellett speciális terápiás készítményeket is gyártanak, de ma már a legjelentősebb a növénytudományi üzletág, ahol növényvédő és gyomirtó szereket állítanak elő, valamint növénynemesítést és szaporítást végeznek. A termékpaletta tehát rendkívül széles.

A társaság szép számokat hozott 2022-ben, a főbb eredménysorokon bővülni tudott. A bevétel 8,7, az egy részvényre jutó eredmény 22 százalékkal emelkedett, míg a szabad pénzáramok több mint megduplázódtak 2021-hez képest. Annál hogy mi volt, fontosabb hogy mi lesz, a befektetők nem a múltat árazzák, hanem a jövőbeli várakozásokat. Ezért is fontos, hogy a társaság menedzsmentje az idei évre is kockázatokkal teli esztendőt vár, a makrogazdasági nehézségek továbbra is velünk maradhatnak. Előrejelzésük szerint a bevétel tovább fog emelkedni, azonban a költséginflációs hatások miatt az alsóbb eredménysorokon kisebb visszaesés jöhet 2023-ban.

A gyenge előrejelzés ellenére a Bayer mellett szól, hogy az elmúlt időszakban relatív alacsony szintekre süllyedt a társaság értékeltsége mind önmagához, mind a versenytársakhoz viszonyítva. A cégre nehezedő nyomás nem mostanában kezdődött, hanem mintegy hat-hét éve, amikor megvásárolták a botrányokba keveredett Monsanto nevű céget, és ezzel megörökölték annak peres ügyeit is. A Monsanto legismertebb terméke a Roundup gyomirtó szer volt, amelyet a 70-es években fejlesztettek ki. A bomba a 2010-es években robbant, amikor felmerült a gyanú, hogy a szer elősegítheti a rákos megbetegedések kialakulását. A Bayer tagadja a vádakat és igyekszik csökkenteni a céget ért károkat. Bár a botrány máig érezteti hatását, és a vállalat ellen indított perek minden bizonnyal évekig elhúzódnak, a társaság talán már túl van a nehezén. A perek költségesek és a cég hírnevének sem tesznek jót, ennek ellenére egyelőre menedzselhetőnek tűnnek, és bármilyen jó hír kedvezően hathat. Eközben a gyomirtó szerek ma már a Bayer éves bevételének 16,5 százalékát teszik ki, míg a növénytudományi üzletág egésze 50 százalékos súlyú, tehát a Monsanto felvásárlása nem csak nehézségeket hozott, hanem lehetőséget is teremtett.

A botrány hatására a Bayer értékeltsége attraktív szintekre süllyedt. Míg a céget 8-as előremutató P/E érték mellett kereskedik, addig a versenytársai átlagosan 13-15-ös ráta mellett forognak. Ez a helyzet gyakorlatilag az összes többi relatív értékeltségi mutató esetén is fennáll. A részvény erősen kezdte az évet, 48,50 euróról 60 fölé emelkedett, jelenleg 56 euró környékén található a kurzus. Ez fontos technikai szint, amennyiben szignifikánsan ez alá kerülne, az rövid távon eladási nyomást helyezhetne az árfolyamra, ami viszont hosszabb távon kedvező helyzetet teremthet.