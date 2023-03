Pozitív hónapot zártak Európában a tőzsdén kereskedett alapok (ETF), amelyek újabb vagyonbővülést könyvelhettek el februárban. A Refinitiv összesítése alapján a piaci hozamok hatmilliárd eurót húztak ki a költséghatékony és diverzifikált eszközökbe fektetők zsebéből, ám ezt kompenzálni tudta az átlagon felüli, 8,1 milliárd eurós friss tőkebeáramlás.

Fotó: Shutterstock

A mérleg így ha szerény mértékben is, de a pozitív irányba billent, a szegmens összvagyona pedig 1317 milliárd euróra nőtt.

A bővülés leginkább a tavaly sokat bukó részvényalapoknak köszönhető, amelyek 6,7 milliárd eurónyi megtakarítást szívtak fel a hónap folyamán. Ezen belül főként a feltörekvő piaci kitettségüket bővítették a megtakarítók, 3,8 milliárd eurónyit vásárolva ezekből. A globális és az európai részvényekbe fektető ETF-ekből együttvéve kelt el ekkora mennyiség, viszont az amerikai részvény-ETF-ektől mintegy 2,2 milliárd euró értékben adtak el a befektetők.

A kötvény-ETF-ek 1,1 milliárdos pozitív nettó értékesítéssel zárták az időszakot, itt leginkább a rövid lejáratú eurós vállalatipapír-kitettséget keresték a megtakarítók, mintegy 700 millió eurót betárazva belőlük. Félmilliárd euró vándorolt az árupiaci termékkategóriába is, a vegyes ETF-ek pedig kétszázmilliós pénzbeáramlást regisztráltak. Nagyobb összeget – 400 millió eurót – csak a pénzpiaci kategóriából váltottak vissza a befektetők.

A piaci hangulatot továbbra is az a remény hatotta át, hogy a központi bankok – különösen a Fed – mostanra az infláció elleni küzdelem utolsó szakaszába léptek, és hamarosan tetőzhetnek a kamatok. Egyes befektetők pedig egyenesen arra számítanak, hogy akár már idén elkezdődhet a kamatcsökkentés. Ezzel együtt továbbra is aggodalmakra adhatnak okot a geopolitikai feszültségek, valamint még a pandémia során megszakadt szállítási láncok lassú helyreállása.

A legtöbb pénzt ezúttal is a piacvezető iSharesnél fektették be, a BlackRockhoz tartozó szolgáltató másfél milliárd eurós beáramlást regisztrált ETF-jeinél. A német tulajdonú Xtrackers és a szintén amerikai Vanguard egyaránt 1,3 milliárd eurónyi ügyfélpénzt csatornázott be.