Egyre érdekesebb részletek derülnek ki a tengerentúli bankválságról. Odáig rendben, hogy a pandémiás betétboom idején, amikor karanténba szorult gazdaság és pangott a hitelezés, az amerikai regionális bankok, amelyek a hitelezés gerincét adják, jobb híján kockázatmentes kincstárjegyekbe és a majdnem olyan biztonságos ügynökségi jelzálog-fedezetű kötvényekbe fektették a készpénzfelesleget. Még az is érthető, hogy a Fed kamatemelési periódusa leértékelte a régi kötvényeket, amelynek révén nem realizált veszteség keletkezett a banki mérlegekben. Eddig axiómaként kezelte a piac, hogy a bankok a gigantikus kötvényhegyet eleve lejáratig tartják, és így a végén mindenképp pénzüknél lesznek. Most kiderült, hogy legalább hat nagy amerikai bank – köztük a Charles Schwab, a PNC, a JPMorgan, a Truist Financial, a Wells Fargo és a US Bancorp – együttesen 500 milliárd dollárnyi kötvényt sorolt át tavaly, hogy mentse a mérlegét. Magyarán, eszük ágában sem volt lejáratig tartani a papírokat, de éltek a számviteli kiskapuval és kozmetikázták a számaikat. Így már az sem igaz, hogy a csak a kisbankokban lehetnek csontvázak.

Fotó: Justin Sullivan / Getty Images

Az amerikai számviteli szabályok szerint a bankok választhatnak, hogy a kötvényeket értékesíthetőnek tartják, és piaci áron könyvelik, vagy lejáratig tartandónak minősítik, és névértéken tartják nyilván. Tavaly év végén 1 140 milliárd dollárnyi kötvényt tartott lejáratig a hat nagybank, míg egy évvel korábban csak 681 milliárdnyit.

Az átsorolással 12 százalékkal, 118 milliárd dollárral javult a kötvényportfóliók számviteli értékelése.

A legnagyobb átsorolást a Charles Schwab hajtotta végre, amelynek 2021-ben még egyetlen lejáratig tartandó kötvénye sem volt, 2022 végén pedig már 188,6 milliárd dollárnyi. A PNC 82,7 milliárdnyi kötvényt sorolt át, a JPMorgan 78,3 milliárdot, a Truist Financial 59,4 milliárdot, a Wells Fargo 50,1 milliárdot, míg a US Bancorp 45,1 milliárdot.

Éves jelentéseikben a bankok azzal magyarázták az átsorolásokat, hogy csökkenteni akarták az áringadozás hatását a saját tőkére és a tőkére. Mindenesetre riasztó, hogy a nagybankok az átsorolások révén továbbra is

robusztus tőkemutatókat jelentenek, elaltatva a piac éberségét.

És ez a körülmény gyengíti azt az érvelést, hogy az amerikai bankválság a középbankokra vagy a regionális bankokra korlátozódik. A Charles Schwab esetén a nem realizált veszteség a saját tőke közel 40 százaléka, a Wells Fargo és a US Bancorp esetén pedig több mint 20 százalék, sőt többi három banknál is 10 százalék feletti a Wall Street Journal szerint.