Peking további 1,9 milliárd dollárt fektet a kínai félvezetőiparba, a memóriacsipeket gyártó Yangzte Memory (YMTC) kapja az összeget. A jó minőségű félvezetőket előállító YMTC a Samsung, az SK Hynix és a Micron versenytársának számít.

Fotó: Song Fan / AFP

Kína és az Egyesült Államok egy sor kérdésben (emberi jogi helyzet Kínában, Tajvan, ujgurok, vámháború) áll vitában egymással, és eltérően vélekednek az orosz–ukrán háborúról is. Az egyik legnagyobb konfliktus a távol-keleti ország technológiai szektora körül bontakozott ki.

Ahogy élesedik az amerikai–kínai szembenállás, Washington egyre inkább igyekszik a csúcstechnológiához szükséges gyártókapacitásokat amerikai földön létrehozni, miközben próbálja megakadályozni Pekinget, hogy hozzáférjen a legmodernebb technológiákhoz – írja a Bloomberg.

Joe Biden amerikai elnök meghirdette a csipgyártás hazahozatalát, ennek keretében eddig negyven beruházást jelentettek be, csaknem 200 milliárd dollár értékben. Az Egyesült Államok tavaly októberben korlátozta a legfejlettebb, mesterséges intelligenciához és szuperszámítógépekhez használható félvezetők exportját, valamint az ezek gyártásához szükséges, amerikai technológiát tartalmazó berendezések Kínába szállítását.

Az amerikai kormány az elmúlt hónapokban többtucatnyi kínai céget helyezett feketelistára: az úgynevezett Entity-listán szereplő vállalatok nem vásárolhatnak technológiát és alkatrészeket amerikai beszállítóktól, csak ha engedélyt kérnek rá, amit nem könnyű megszerezni.

A szankcionált társaságok között ott van a memóriacsipek gyártásában meghatározó YMTC is.

A Fehér Ház valószínűleg attól tartott, hogy a kínai vállalat az önköltség alatt fogja értékesíteni a memóriacsipeket, és nyomást gyakorol az amerikai riválisokra, például a Micronra. Hszi Csin-ping kínai elnök már évekkel ezelőtt a legnagyobb veszélynek nevezte a külföldi technológiától való függést, és ígéretet tett arra, hogy az ország tetemes beruházásokat hajt végre az ágazatban, hogy így növelje önállóságát.

A kínai vezető a kommunista párt tavalyi, 20. kongresszusán is sokat beszélt erről, és kijelentette, hogy támogatni fogja a tudományos és a technológiai kutatást. A távol-keleti ország eddig több tízmilliárd dollárral támogatta a szektort, ám tavaly korrupció miatt vizsgálatot indítottak kínai tisztviselők, valamint a csipgyártók és a támogatásokat kifizető alap vezetői ellen. Az amerikai korlátozások nyomán azonban Peking kénytelen gyorsítani, így a hatósági fellépések is puhulnak, és a pénzcsapok is újra megnyílnak.