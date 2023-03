Nagy megrendelést kapott a Boeing Japánból A Japan Airlines (JAL) 21 Boeing 737 Max típusú repülőgépet rendelt, az üzlet listaáron 2,5 milliárd dollár értékű. A JAL túlnyomórészt Boeing gépeket használ, s most a középtávú flottájának megújítására készül. Tavaly elsőként az All Nippon Airways rendelt újra 737 Max gépeket. A japánok üzlete azért is érdekes, mert bár a Boeing történelmileg uralja a japán piacot, az Airbus az elmúlt évtizedben jelentős pozíciókat épített ki.