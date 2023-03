Közel a duplájára növelte (+97,1 százalék) februári utasforgalmát a Wizz Air, amely 3 786 739 utast szállított az idei második hónapban, 93,3 százalékos foglaltság mellett.

Fotó: MORICZ SABJAN SIMON

A fapados légitársaság azt is bejelentette, hogy nyártól egy kilencedik Airbus 321neo repülőgép is csatlakozik leányvállalata, a Wizz Air Abu Dhabi flottájához.

Akkor a kirgizisztáni Biskekkel bővül az Abu Dzabiból elérhető célállomások sora is, és szintén nyártól indulnak újra a népszerű larnacai, szantorini és szohági (Egyiptom) útvonalak is. Az anyavállalat is új útvonalakat jelentett be Olaszországból, Litvániából és Ausztriából, amelyek összekötik Róma Fiumicinót a délkelet-lengyelországi Rzeszowval, Vilniust Malagával és Bécset Hurghadával.

Mint ismert, a Wizz Air biztonsági aggályok miatt március 14-től ideiglenesen felfüggeszti a moldovai Chisinauba induló és onnan érkező járatait.

Ugyanettől az időponttól viszont a Wizz a moldovai ügyfelek kiszolgálása érdekében a romániai Iasi (Jászvásár) bázisról bővíti működését.

A diszkont légitársaság egyetértési nyilatkozatot írt alá a finn Nestével, hogy 2025-től innen szerzi be fenntartható repülőgép-üzemanyag (SAF) szükségletét. A megállapodás alapján a légitársaság évi 36 ezer tonna SAF-t vásárolhat európai felhasználásra.

A Wizz Air CO2-kibocsátása amúgy a február 28-ig tartó 12 hónapos időszakban 54,2 gramm volt utaskilométerre vetítve, ami februárra 48,9 grammra csökkent, 8,3 százalékkal elmaradva az előző év azonos hónapjától.