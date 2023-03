Adásvételi szerződést kötött az Alteo az Energikum tulajdonosaival az Energikum alaptőkéjének 100 százalékát megtestesítő részvények megvásárlására. Az Energikum tulajdonában áll a nagykőrösi biogáz üzemet tulajdonló Energigas Kft. 99 százalékos üzletrésze.

Fotó: Vémi Zoltán / VG

Az Energigas kisebbségi tulajdonosa jelenleg is az Alteo. A tőzsdén jegyzett társaság üzemelteti továbbá a nagykőrösi biogáz üzemet is, amely a szerves hulladékból keletkező biometánból állít elő villamos energiát. A két megawatt (MW) névleges villamosenergia termelési kapacitással bíró biogáz üzem akvizíciója szorosan illeszkedik az Alteo stratégiájába, továbbá a körforgásos gazdaságban betöltött szerepét is erősíti. A jelenlegi üzemelési módon túlmenően a termelődő biometán bizonyos feltételek teljesülése esetén alkalmas arra, hogy a földgáz helyettesítője legyen, így betáplálható akár a földgáz elosztórendszerbe is, amely a befektetés értékes felértékelődési potenciálját jelenti.

Az Alteo egy másik tranzakció keretében szerződést kötött az általa 67 százalékban tulajdonolt ECO-FIRST fennmaradó, 33 százalékos üzletrészének megvásárlására is. Az ECO-FIRST a hulladékkereskedelem aktív szereplője, és mint ilyen fontos szerepet játszik a nagykőrösi biogáz üzem alapanyagbeszerzésében is.

Az adásvételi szerződések aláírása a tranzakciók egy lépése, az Energikum és az ECO-FIRST szóban forgó üzletészének tulajdonjoga – a szerződésekben részletesen meghatározott – feltételek teljesülése esetén száll át az Alteóra. Az Energikum akvizíciójának zárásához szükség van hatósági- és az Energigas finanszírozásában részt vevő bank jóváhagyásának megszerzésére is.