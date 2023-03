Az Aegon Alapkezelő Zrt. és az OTP Alapkezelő Zrt. arról tájékoztatta a Magyar Nemzeti Bankot, hogy orosz részvényalapjaikon belül elkülönítik az ukrajnai háború miatt tartósan illikviddé vált eszközeiket – jellemzően orosz értékpapírokat. Így az ezeket megtestesítő befektetési jegyeket IL sorozatjellel látják el. Ezzel párhuzamosan a meglévő sorozatokban maradnak azok az eszközök, amelyek kereskedése nem korlátozott.

A befagyott eszközportfólió terhére alapkezelői, letétkezelői vagy forgalmazási díj/jutalék nem számítható fel, e terheket az alapkezelők viselik.

Fotó: Vémi Zoltán / VG

A döntés azt jelenti, hogy az orosz alapok befektetői a meglévő befektetési jegyeik mellé újabbakat kapnak. A korábbi és az illikvid sorozatok befektetési jegyeinek elkülönítése ugyanakkor nem változtatja meg a befektetők vagyonát, kizárólag annak megosztásáról van szó. Darabszámát tekintve így dupla mennyiségű befektetési jegyet tartanak majd nyilván az értékpapírszámlákon, de azok árfolyama a vagyon elkülönítését tükrözi. Az alapkezelők a felfüggesztés megszüntetéséről és a befagyott eszközsorozatok létrehozásáról közzététel révén értesítik a befektetőket.

Az orosz–ukrán háború kitörése nyomán az Aegon Alapkezelő Zrt. 2022. február 24-től felfüggesztette az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap, az OTP Alapkezelő Zrt. pedig tavaly március 1-jétől az OTP Orosz Részvény Alapját. Ettől fogva ugyanis az alapkezelők nem fértek hozzá az orosz piacokon a kereskedéshez szükséges alapvető feltételekhez, információkhoz, mivel felfüggesztették a moszkvai értéktőzsdét, valamint az orosz központi bank is korlátozásokat vezetett be és EU-s szankciókat is bevezettek.

A kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló törvény (Kbftv.) szerint az alapkezelők legfeljebb 30 napig függeszthették fel befektetési jegyeik folyamatos forgalmazását.

Ennek lejárta után kérésükre az MNB a Kbftv. által számukra maximum biztosított további egy évig (az Aegon Russia Részvény Befektetési Alap esetén 2023. március 25-ig, az OTP Orosz Részvény Alap esetén 2023. március 30-ig) hosszabbította meg a forgalmazás felfüggesztését. Az alapkezelők már a felfüggesztés időszakában sem számítottak fel bizonyos díjakat ügyfeleiknek. A jegybanki egyéves felfüggesztési periódus mostani lejártával vált szükségessé a helyzet rendezése.

A két orosz részvényalap befektetőinek száma néhány ezer fő. A portfóliók vagyona jelenleg 30-40 százaléknyi likvid eszközt tartalmaz, amelynek az együttes értéke néhány száz millió forint.