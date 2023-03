Meglepő ígéretet tett Laxman Narasimhan, a Starbucks újdonsült vezérigazgatója a cég dolgozóinak csütörtökön: a csúcsvezető havonta egy fél műszakot maga is baristaként teljesít majd az amerikai kávézóláncnál.

Fotó: Bloomberg

Narasimhan hétfőn vette át a Starbucks vezetését, ma pedig már a vállalat éves közgyűlésén elnököl majd. A cégcsoporthoz való tavaly októberi csatlakozását követően azonban hónapokat töltött az üzlet megismerésével. Ennek részeként elvégzett egy 40 órás barista-tanfolyamot és az üzletlánc ikonikus zöld kötényét is magára öltötte, és egyelőre nem is szándékozik szögre akasztani azt – számolt be a CNBC.

Annak érdekében, hogy közel maradjunk a kultúrához és a vásárlóinkhoz, valamint az előttünk álló kihívásokhoz és a lehetőségekhez, továbbra is szándékomban áll havonta fél napot az üzleteinkben dolgozni, és elvárom a vezetőség minden tagjától annak biztosítását, hogy a támogató központjaink is kapcsolatban maradjanak és részt vegyenek az üzleteink valóságában a fejlődés érdekében

– írta csütörtök reggel a munkavállalóknak címzett levelében az újdonsült cégvezér, aki a Starbucks előtt a Lysol és a Durex márkákat birtokló Reckitt vezérigazgatója volt, azt megelőzően a PepsiCo-nál és a McKinsey-nél is dolgozott.

Narasimhan nem véletlenül igyekszik az emberarcú topmenedzser imázsát építeni, a vezetés és a dolgozók közötti viszony ugyanis meglehetősen feszült.

A Starbucks Workers Union (SWU) munkavállalói szakszervezet szervezésében szerdán több mint 100 amerikai kávézójában tartottak egynapos sztrájkot az alkalmazottak, így tiltakozva az ellen, hogy a vállalat állítólag több lépést is tett az érdekképviselet felszámolására és az oda belépő dolgozók megbüntetésére.

Múlt péntekig már több mint 190 Starbucks egységben szavaztak a munkavállalók a szakszervezetbe való belépésre, a nem biztonságos munkakörülményekre, a létszámhiányra és a megbízhatatlan időbeosztásra hivatkozva.