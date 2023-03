Forint: a svájci botrány túllökte a 400-on, a mentőcsomag új életetet lehelt belé

A forintot még az amerikai bankbotránynál is jobban megütötte a svájci bankpánik, a 400-as szinten is átzuhant az euró ellenében az esti órákban, de a svájci jegybank által a Credit Suisse-nek nyújtott hatalmas mentőcsomag nyugtatólag hat a kaotikussá vált európai piacokra, és visszahozta a forintot is. Ám nem a bankbotrányok előtti szintre.

Megnyugvóban vannak az európai piacok a Credit Suisse problémái keltette pánikot követően, miután a svájci jegybank hatalmas mentőcsomagot helyezett kilátásba. Ez kapóra jött a forintnak, mert az izgalmak szerdán – amikor a hazai piacok a nemzeti ünnep miatt nem voltak nyitva –, az év legeleje óta először a 400-as szinten is túlgyengítette az euróval szembeni árfolyamot – azaz a bankbotrányok gyakorlatilag kitörölték a forint teljes idei nyereségét. Fotó: Bloomberg A magyar fizetőeszközt a csütörtöki hazai nyitás előtt a nemzetközi piacon 394,2 körül vették. Ez jóval erősebb a szerda estére elért, 402-nél csak hajszállal erősebb szinteknél, de jóval gyengébb a 372 közelében március elején elért tíz hónapos csúcsnál. A folytatódó globális aggodalmak a bankok állapota miatt még bőven okozhatnak piaci felfordulást a következő napokban-hetekben. Csütörtökön azt is nagy figyelem övezi a piacokon, miként reagál az eseményekre az Európai Központi Bank, és nem siklatják-e ki a tavaly nyáron az infláció elleni harc jegyében kezdett kamatemelési sorozatát az új félelmek az Atlanti-óceán mindkét oldalán. A március eddig sokkal rosszabbul alakul a forint számára, mint az év eleje. Forrás: Stooq.com Az európai piacok bőven újra felkavarodhatnak, akár még a nap folyamán is, mert a Credit Suisse botrányához hasonlók alkalmával bőven előfordul, hogy a piaci szereplők keresnek és találnak egyéb „gyenge pontokat” is, akár a bankszektorban, akár kívüle. A pillanatnyi megnyugvást az jelzi, hogy a piacnyitás előtti indikációk 21 százalékos emelkedést várnak a Credit Suisse, és 4,4 százalékot a másik svájci bankóriás, a UBS részvényeinek árában – jelentette a Reuters. Szerdán a Credit Suisse ennél is nagyobbat esett.

