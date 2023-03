Az Amerikai Határidős- és Árutőzsde-felügyelet (CFTC) hétfőn pert indított a legnagyobb kriptotőzsdével, a Binance-szel és annak vezetőjével, Changpeng Zhaoval szemben. Az FTX-csőd óta ez már nem az első hatósági akció az iparággal szemben. Az nehezen vitatható, hogy a Binance fontos szerepet játszik a szektor életében, hiszen a forgalom és a likviditás jelentős részéért felel. A kérdés most az, hogy a CFTC által indított per mit jelent az oldal jövőjével kapcsolatban.

Fotó: Pedro Fiuza

A CFTC keresete elsősorban azzal foglalkozik, hogy a Binance engedélyek nélkül kínált amerikai felhasználók számára tiltott származtatott termékeket. A kriptokereskedői körökben csak CZ néven ismert üzletember kriptotőzsdéje az amerikai hatóságok figyelmét az FTX megoldásához hasonlóan külön amerikai és külön nemzetközi oldalak fenntartásával igyekezett elkerülni, ám a dokumentumok szerint

ezzel párhuzamosan igyekezett segíteni az amerikai felhasználókat a szabályok kijátszásában, ahogy az ügyfélszolgálat segített a szankciók megkerülésében is.

A hétfőn indított eljárás ugyan nem számít büntetőügynek, azonban az iratok között számos olyan példa is található, melyeknek akár súlyos büntetőjogi következményei lehetnek. A keresetben található bizonyítékok szerint a VIP-ügyfelek értesítést kaptak arról is, ha a hatóságok érdeklődtek utánuk (ám a belsős dokumentumok szerint az ügyfélszolgálati munkatársaknak azt már nem kellett kiemelniük, hogy célszerű menekülniük), lehetséges volt anonim módon kereskedni, a platform nyitva volt a szankciók által sújtott iráni ügyfelek számára, de nem okozott gondot az sem, ha valaki egy darkwebes piactérről származó bevételeit kívánta hagyományos pénzre váltani – igaz, ez utóbbi esetben új fiókot kellett nyitnia, ha lebukott, és célszerű volt a nyilvánvaló nyomokat eltüntetnie. Azonban

a Binance sokszor alapvetően tisztában volt a felületére érkező pénzek illegális eredetével, ám igyekezett ezt nem észrevenni

a kereset szerint. A belsős levelezések arra is rávilágítanak, hogy a kriptotőzsde tudta, hogy ha ők nem engedélyezik ezeket a tranzakciókat, akkor lesznek más szereplők, akik nem akadékoskodnak, és a kárukra növelik piaci részesedésüket.

Fotó: Sergei Elagin

A dokumentumokból az is kiderül, hogy a Binance vezetése tisztában volt azzal, hogy tilosban járnak, ám bíztak abban, hogy bűneik bocsánatosnak bizonyulnak. A nominálisan független amerikai oldal üzemeltetésével pedig azt kívánták elérni, hogy a hatóságok szemében törvénytisztelőnek tűnjenek.

A cég belső nyilvántartásában az amerikai ügyfeleket egy idő után ismeretlen országból származónak tüntették fel.

Egyébként a Binance.US korábbi vezérigazgatója, Catherine Coley utoljára 2021 áprilisában nyilvánult meg közösségi oldalain, ám az Asia Markets tavaly nyári cikke szerint a rendőrség felé nem jelezték, hogy eltűnt volna. A Binance belső kommunikációja gyakran élt a Signal nevű, titkosított és az üzenetek automatikus törlését lehetővé tevő alkalmazással, ennek ellenére a CFTC keresetében számos terhelő bizonyíték bukkan fel, amelyek egy későbbi büntetőügy alapjait is képezhetik. Ezen belsős üzenetek között szerepel a cég compliance-vezetőjének megszólalása, mely szerint

az amerikai ügyfelekért csak bírságot kaphatnak, ám az ügyfelek azonosításának elmulasztása börtönnel is járhat.

A kereset rávilágít arra is, hogy a Binance nem csupán felületet biztosított a kereskedőknek, de maga is részt vett a kereskedelemben, mintegy 300 fiókot felhasználva. Ez némiképp az FTX és az Alameda kapcsolatára emlékeztet, ám arról egyelőre nincs szó, hogy ezeknek a fiókoknak a Binance hitelt nyújtott volna, ami végeredményben az FTX bukását okozta. Az is kiderül az iratokból, hogy a szektor milyen nagy részét kontrollálják a legnagyobb szereplők, így egy belsős levelezés szerint egy chicagói központú cég felelt a teljes forgalom 12 százalékáért, amivel a top 5 (tehát nem top 1) ügyfél közé tartozott. Természetesen ez a vállalat – mely rendelkezett nem amerikai leányvállalattal is – nem sima kereskedő, hanem a kereskedelem sebességét javító, piacjegyző szereplő lehetett.

Fotó: Shutterstock

A dokumentumok mindemellett árupiaci terméknek minősítik a bitcoint, az ethert és a litecoint, melyek így a CFTC hatáskörébe tartoznak. Ugyanakkor a CFTC-nél több embert alkalmazó és nagyobb, több erőforrással rendelkező Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) szerint a legtöbb kripto nem árupiaci termék, hanem értékpapír. Nem véletlen, hogy a szektor mindeddig azért lobbizott, hogy felügyeletét a CFTC lássa el, ám egyelőre továbbra sem egyértelmű, hogy melyik kripto melyik hatóság felügyelete alá tartozik. Ez alól talán a bitcoin az egyetlen kivétel, melyet már régóta mint árupiaci terméket tartanak nyilván.

A CFTC által indított eljárás mindenesetre a bíróságtól többek között a Binance bezárását, a hozzá kapcsolódó vezetők áru- és határidős kereskedelemtől való örökös eltiltását, valamint esküdtszék előtti tárgyalást követel, ami nem feltétlenül utal arra, hogy szeretnék az ügyet peren kívüli egyezséggel lezárni.

A szankciók és a pénzmosási szabályok kijátszása könnyen vezethet büntetőügyhöz is.

Ráadásul a kereset alapján arra következtethetünk, hogy ezekre számos bizonyítékuk is van a hatóságoknak.

A Binance oldalán a keresetre reagált CZ is: arról ír, hogy az amerikai felhasználók távoltartásában igenis sikeresek, sőt, ők az első nem amerikai kriptotőzsde, amely ügyfél-azonosítást követel, valamint 2022-ben több mint 125 millió dollár befagyasztásában vagy elkobzásában segítették az amerikai hatóságokat, míg 2023-ban ez már 160 millió dollárt tett ki eddig. Arra a vádra, hogy saját ügyfeleikkel szemben kereskednének, pedig az volt a válasz, hogy mivel a bevételük kriptókban keletkezik, ezért időről időre hagyományos pénzre kell váltaniuk, hogy költségeiket fizetni tudják.