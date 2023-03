„A Lego jobb befektetés, mint az arany” – a nem alaptalan bölcsességet megerősítették a remek évet záró cégcsoport magyar munkatársai, akik szerint az Ideas termékszetteken keresztül fogyasztók és tervezők egyaránt kereshetnek.

Dóczy Zsolt művét, a Lánchíd oroszlánját is biztos szívesen megszereznék a gyűjtők.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A 130 országban 904 saját tulajdonú üzletet működtető, ugyanakkor továbbra is dán központú és családi tulajdonban álló cégcsoport bevétele tavaly 17 százalékkal 64,6 milliárd dán koronára nőtt, a nettó nyeresége pedig 4 százalékkal 13,8 milliárdra, azaz kifejezetten biztató a jövője. A Lego sikerén pedig mások is gazdagodhatnak, amire a vállalat két hazai munkatársa is rámutatott. Sashegyi Zsolt, a Lego Store üzletek marketingigazgatója és a 2017 óta a Lego Certified Professional csoportjához tartozó Dóczy Balázs az előadásukban kifejtették, hogy például

az Ideas termékcsoport darabjai egyszerre hasonlítanak a jó borra és a kubai szivarra, mert idővel csak nemesednek, de nem árt őket páramentes helyen tárolni.

„Ha valaki befektetésben gondolkodik, az Ideas termékekben jobban kamatozhat a pénze, mint ha bankba tenné” – mondta Sashegyi Zsolt, aki megjegyezte, hogy mivel bontatlan csomagolásban még nagyobb az értéknövekedés, a gyűjtők általában két-három darabot vesznek egyszerre, hogy legyen saját példányuk és befektetési is.

Még egy bukásból is lehet siker

A legnagyobb értéknövekedésű termékek között említették a széria legelső darabját, egy 2011-ben kiadott tengeralattjárót, amelynek az eredeti ára 49,99 euró volt, a mai értéke viszont már 800 euró, ami 1600 százalékos drágulás, és a több mint évtizedes időtáv dacára manapság is emelkedik évi 9 százalékot.

Nemcsak a gyerekek jelentenek célcsoportot, hanem a szüleik és azok is, akik ki sem nyitják a csomagot.

Fotó: AFP

A második helyezett a Curiosity nevű Marsjáró modellje, ami 29 euró helyett már 393-at ér, és benne még nagyobb a lendület, mert 19 százalék az aktuális évi értékemelkedése. A harmadik dobogós pedig egy szimpla halászkunyhó, amely nálunk nem is volt siker a boltokban, viszont amikor híre ment, hogy rövid időn belül lekerül a polcokról, rárepültek a gyűjtők, így a 149,99 eurós kezdőár helyett ma már 390-ért is el lehetne adni. De mivel 28,7 százalékos az évi értéknövekedése, talán még korai is lenne túladni rajta…

Magyar sikerek, magyar gyár

A Lego Ideas projekt 2011-ben kezdődött, méghozzá a japán „álmodozás és fantázia” szavakból eredő „Cuusoo”-név alatt. Manapság a projekt honlapján bárki jelentkezhet ötlettel, ami szintén megfontolásra érdemes befektetési lehetőség, mert

ha a kifejlesztett változat kereskedelmi forgalomba kerül, akkor az ötletgazda 1 százalékos részesedésre jogosult.

Persze a kritériumok sora hosszú. Tízezer támogató szavazat a beugró, aztán a következő tényezőket vizsgálja a vállalat: van-e az ötletnek aktualitása, kötődik-e évfordulóhoz, mekkora a piaci igény és a várható kereslet, nem ütközik-e már kapható vagy fejlesztés alatt álló termékkel, mennyire bajos a licenclehetőség, és végül miként alakulna a gyártási kapacitás és költség, mivel a Nyíregyházán, a csehországi Kladnóban, valamint a mexikói és kínai gyárakban egy évre előre percre pontosan le van bontva, mit gyártanak.

Nagyjából tízszázalékos a megvalósulási ráta, ám természetesen magyar sikerek már akadtak. Mickey egér 90 éves jubileumára készült el például Szabó Máté elképzelése alapján a Willie gőzhajómodell, amelyet a Disney játékparkjaiban is árulnak, Fehérvári Donát csocsóasztalötlete pedig a tavalyi labdarúgó-világbajnoksághoz igazítva jelent meg. A harmadik esély a Lánchíd oroszlánját is megvalósító Dóczy Balázs terve, egy budapesti látkép lehetett volna, ám nem érte el a tízezres szavazatot – ettől függetlenül megvalósult, csak nem a Lego égisze alatt, hanem a tudta nélkül kínai másolatban: miként a tervező beszámolt róla, AliExpressen bárki megveheti hat-nyolcezer forintért.

1969 darabos űrrakéta

Az Ideas-sikerek nagyjából négy csoportba sorolhatók. Az első a filmek, sorozatok és a zeneipar termékei, úgyhogy ide tartozik például a Beatles-szett, illetve a Vissza a jövőbe! autója, valamint a Jóbarátok kávézója, ami annyira bejött, hogy sima legóként legyártották Monica és Rachel lakását is.

Ez a csomag annyira bejött, hogy lett belőle egy másik is.

Fotó: Shutterstock

A második csoport a használati tárgyaké – mint amilyen a cégalapító Niels B. Christiansen írógépe –, hogy ne csak a gyerekek játsszanak, hanem a szüleik is, méghozzá saját érdeklődési körükben, önállóan. A harmadik kör a tudományé, amely a világ minden táján sikeres, és még olyan apróságokra is figyelnek, hogy az Apollo űrhajókhoz használt Saturn V rakéta modellje 1969 darabból áll, a Holdra szállás évére utalva. A negyedik csoport az egyedi ötleteké, amilyen a már említett halászkunyhó volt: ezek manapság trendi lakások és irodák díszei, a marketingfotói is ilyen környezetben készülnek.

Nagyon mellélőni nem lehet

– összegzett Sashegyi Zsolt, hozzátéve, hogy befektetési gondolkodással érdemes kivárni a termék bolti életciklusa végét, mert addigra kiderül, mekkora az igény. Csak érdemes észnél lenni, mert például a Jóbarátok-kávézó három nap alatt elfogyott, és hónapokig nem lehetett rendelni sem…