A teljes Amerikán elhatalmasodó, és később az öreg kontinensre is átgyűrűző bankpánik nyomán, amely az európai bankrészvényekre is hatalmas nyomást helyezett, tetemes mínuszban kezdte a kereskedést a New York-i tőzsde.

Fotó: Eugene Mymrin / Getty Images

A 30 vezető iparvállalat DJIA indexe 1,55 százalék, az S&P 500-as mutató 1,62 százalék, míg a technológiai részvények Nasdaq Composite mutatója 1,13 százalék csökkenéssel nyitott.

Az amerikai tőzsdenyitáskor Londonban az FTSE 100 index 3,19, Frankfurtban a DAX 30 index 4,25, Párizsban a CAC 40 index 3,59 százalék esést jelzett.

Az északi-tengeri Brent olajfajta ára hordónként 3,12 dollár (4,03 százalék) csökkenéssel, 74,33 dolláron állt.

Az arany ára 0,97 százalékkal (18,6 dollárral), unciánként 1929,9 dollárra nőtt.

Az euró árfolyama a szerda reggel 7 órai 389,12 forintról 397,80 forintra ugrott 15.30 órára, a frank jegyzése 396,35 forintról 408,48 forintra emelkedett, a dollár pedig 362,31 forintról 377,71 forintra drágult.

Az európai gázár csökkent. A holland gáztőzsdén a TTF legközelebbi, áprilisi határidős jegyzésében 1 megawattóra 42,50 euróba került 15.30 órakor, ami 3,81 százalékkal alacsonyabb a keddi záróértékénél.