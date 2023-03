Rendkívüli intézkedések segítségével próbálják fenntartani a bankrendszerbe vetett bizalmat az amerikai hatóságok, akik a vasárnapi bejelentéssel párhuzamosan átvették az irányítást egy újabb bank, a Signature Bank felett is.

Fotó: Noah Berger / AFP

A lépések értelmében a Silicon Valley Bank (SVB) betétesei hétfőtől hozzáférhetnek a teljes, számlájukon parkoló összeghez, beleértve a betétbiztosítási összeg feletti mennyiséget – derül ki az amerikai pénzügyminisztérium, jegybank és betétbiztosítási alap (FDIC) közös, helyi idő szerint vasárnap késő esti közleményéből.

A frissen szabályozói ellenőrzés alá kerülő, kriptobarát Signature Bank betéteseinek sem kell aggódniuk biztosítatlan számláik kapcsán, miközben a jegybank létrehoz egy 25 milliárd dolláros alapot, amely a bankok értékpapírjai – jelzáloglevelek, különböző kötvények – ellenében biztosít egyéves finanszírozást az időközben leértékelődött kötvények névértékén.

Ugyanakkor az SVB és a Signature részvényesei és a bankok által kiadott fedezetlen kötvények birtokosai kénytelenek lesznek veszteséget elkönyvelni. Mindez elegendő lehet a kialakulóban lévő bankpánik megállításához. Az SVB és a Signature ügyfelei az FDIC-n keresztül juthatnak pénzükhöz, amelyet az ország banktrendszerének kell feltőkésítenie, adófizetői pénzeket nem használnak a bankmentésre a pénzügyminisztérium egy vezető munkatársa szerint.

A Fed tavalyi gyors kamatemelései hatására a korábban vásárolt, alacsonyabb hozamot ígérő fix kamatozású értékpapírok veszítettek az értékükből, miközben

az ügyfelek egyfajta csordamentalitás hatására egyszerre szerettek volna a pénzükhöz jutni,

ami a veszteségek realizálására kényszerítette az SVB-t – amelynek a tavalyi év nagyobbik részében kockázati vezetője sem volt.

A pénteki pánik során szintén bajba kerülő First Republic Bank vasárnap közölte, hogy a Fed és JPMorgan közbelépésével sikerült rendeznie likviditási gondjait, így 70 milliárd dollár értékben áll rendelkezésére forrás, nem számolva a frissen bejelentett Fed-alap keretében elérhető finanszírozást. A bankot azért tartották kockázatosnak a befektetők a múlt héten, mert ügyfelei főként vagyonosak, akiknek a számlája jelentősen meghaladja a betétbiztosítással védett 250 ezer dollárt.

A bankbetétesek ilyen módon való megmentése azért vált szükségessé, mert nem tolongtak a vásárlók az SVB eszközeiért, így felmerült annak a lehetősége, hogy a betétesek is kénytelenek lesznek veszteségeket elkönyvelni. Mindez azonban a pánik továbbiterjedését okozta volna. Az események ugyanakkor rávilágítanak, hogy a 110 milliárd dollárt kezelő Signature és a 209 milliárdos SVB is rendszerszintű veszélyeket rejthet magában, így várható, hogy 2008-as pénzügyi válságot követően bevezetett, ám többek között az SVB lobbizása miatt később túlságosan megterhelőnek minősített és ezért lazított szabályok egy része visszatér a közepes méretű, regionális bankokkal szemben is.

A kedélyek lecsillapítása lehetővé teszi, hogy a Fed a szigorítási pályán maradhasson – írja a The Wall Street Journal, hozzátéve, hogy az SVB összeomlása előtt a jegybanki vezetők legalább 25 bázispontos emelést helyeztek kilátásba a következő, március 21–22-i kamatdöntő ülésükön.