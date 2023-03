Hanyatlik az építési és a barkácsolási kedv Nagy-Britanniában, de másutt is: erre utal a piacvezető barkácsáruházlánc-üzemeltető Kingfisher friss gyorsjelentése, amely 13,06 milliárd fontos forgalomról számol be, ami ha csupán egy százalékkal is, de alatta marad az előző, még az otthonfelújítások számára kedvező körülményeket biztosító pandémiás év hasonló adatának. A járvány levonulásával és a vevők áruházakba való visszatérésével az online értékesítés 9,1 százalékkal esett vissza, míg a pandémia éveiben 146 százalékos pluszt mértek a netes vásárlásoknál.

A brit Screwfix hálózat már 872 egységet számlál és idén további hatvannal bővül.

Fotó: Geography Photos/Universal Images Group via Getty Images

Eközben az infláció meredeken, 10 százalék fölé nőtt, de a Kingfisher a pénzromlás üteméhez igazított gyártói áremelkedésekből sem igazán tudott pluszbevételhez jutni, inkább a költségein spórolt, hogy alacsonyan tarthassa árait. Eközben a profitja is rendesen olvadni kezdett: a 2021-ben kimutatott 1,14 milliárd fontos üzemi eredmény 37 százalékkal, 723 millió fontra zsugorodott. Ha az árfolyamhatásokat is figyelembe vesszük, akkor a 2021/22-es üzleti évet jellemző 949 millió fontos üzemi eredmény 758 millióra esett.

Ez pedig éppen beleesik a Refinitiv elemzőinek 730-760 millió font között szóródó prognózisába. A január 31-ével zárult üzleti évről szóló jelentés számai így nem okoztak bombameglepetést a tőzsdén, a Kingfisher árfolyama egy százalék körüli eséssel reagált a gyengébb adatokra. És arra is, hogy a lejtmenet itt nem áll meg, amint arra a Kingfisher vezetői már korábban célzásokat tettek.

A brit földön a B&Q és a Screwfix láncot, míg a csatorna túloldalán a Castorama és a Brico Depot barkácsáruházakat üzemeltető csoport a jövő januárral végződő üzleti évében már csak 633 millió fontos korrigált üzemi eredményben bízik – ahogy a Refinitivnél is erre a szintre vitték le a lécet.

A befektetőket azzal derítették jobb kedvre, hogy a lezárt üzleti év eredményéből ugyanannyi, részvényenként 12,4 pennys osztalék kifizetését javasolják, mint egy évvel korábban.

A cégvezetés még azzal is vigasztalta a részvényeseket, hogy az utóbbi három év forgalombővülését tekintve egy százalékponttal jobbak voltak az iparági átlagnál és ezúttal a bázishatás is ellenük dolgozott. Az már nehéz volt pozitívumként eladni, hogy egy év alatt a szabadkészpénz-állomány 385 millió fontos pluszból negyvenmilliós mínuszba csapott át, miközben a nettó adósságállomány 1,57 milliárd fontról 2,27 milliárdra növekedett. Ebben azonban a beruházások is nagy szerepet játszottak.

A Kingfisher az online értékesítés részarányát 25 százalékosra szeretné felvinni,

az ehhez szükséges fejlesztéseket hazai földön, Portugáliában és Spanyolországban már megkezdték, és így tesznek az idén a francia és a lengyel piacon is. A fizikai boltokat sem hanyagolják el, a Screwfix márkát bevezetik a francia piacra, ahol az első öt áruházat tavaly már megnyitották és további 25 építését készítették elő.

Nagy-Britanniában rekord számú, 82 Screwfix áruházat adtak át tavaly, s most hatvan építése van folyamatban.

Ottani láncuk már 872 egységet számlál. Lengyelországi barkácspiaci első helyüket az idén hét új Castorama áruház megnyitásával erősítik meg – sorolta a terveket közleményében Thierry Garnier, a 12,9 százalékos piaci részesedésével a második legnagyobb európai barkácslánc-üzemeltetőnek számító Kingfisher vezérigazgatója. A céghez kapcsolódó hír, hogy sztrájkolnak a Castorama francia egységénél, az éhbéren történő foglalkoztatás ellen tiltakozva. Sérelmezik, hogy amíg a Kingfisher évről-évre gáláns osztalékkal kedveskedik részvényeseinek, addig azoknak alamizsna jut, akik ezt megtermelik.