Péntekre virradóra érkezik a hazai tőkepiac legjobban várt jelentése, az OTP csoport eredményszámai, és a menedzsment pénteki prognózisából az is kiderül, indokolt volt-e, hogy a kifejezetten remek évindítóval elért 11 500 forintos részvényárfolyamot mára éppen csak 10 ezer forint feletti váltotta fel. A bank saját konszenzusa szerint az alapfolyamatok továbbra is pozitívak, a részvény árfolyama azonban szerdán is nyomás alatt van, kora délután elesett a 10 ezres szint.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Hagyományosan nem a legerősebb negyedév a negyedik az OTP csoportban, ebben nem is várható változás

– mondta a Világgazdaságnak Le Phuong Hai Thanh, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzési osztályvezetője. Várakozása szerint több egyszeri tétel ronthatta az október–decemberi időszakot, 40 milliárd forintos negatív hatása volt például a kamatstop meghosszabbításának, emellett kisebb súllyal eshetett a latba a horvátországi nyereségadókulcs emelése vagy a magyarországi dolgozóknak az egyszeri, az inflációs környezet ellensúlyozására kifizetett juttatás.

Az egyszeri tételektől megtisztított

nettó konszolidált profit viszont 28 százalékkal nőhetett éves alapon,

a Concorde számításai szerint. A menedzsmenttől a szokásos év eleji konzervatív prognózis várható, ami érthető, amíg a magyarországi működési környezet a makrogazdasági összkép és az EU-források miatt meglehetősen bizonytalan.

A magyar operáció fontos, de csoportszinten egyre nagyobb az eurós országok részesedése, ez az a szegmens, amely a régiós versenytársakhoz hasonlóan itt is jelentősen javítja az eredményt

– mondta Le Phuong Hai Thanh, aki szerint a makrokörnyezet a második fél évben javulhat itthon, az infláció mérséklődésével, illetve remélhetőleg kamatvágásokkal (a jelenlegi 18 százalékos overnight kamat már inkább hátrányos a magyar bankrendszerre nézve, csakúgy, mint a kötelező tartalékra fizetett kamat csökkentése).

Az éves csoportszintű eredmény 340 milliárd forint körül alakulhatott, ez azonban a szektorális és extraprofitadók nélkül 250 milliárd forinttal több is lehetett volna.

Ebből osztalékfizetésre is lehet számítani, de a sajátrészvény-visszavásárlás segíthetne igazán, egy ilyen intézkedés kifejezetten jót tenne az árfolyamnak, bár erre kis esélyt lát a Concorde szakértője.

A bank saját konszenzusa szerint az alapfolyamatok továbbra is pozitívak: a nettó kamateredmény a negyedik negyedévben 19 százalékkal múlhatta felül 2021 utolsó három hónapjának teljesítményét. A céltartalékolás ezúttal 44 milliárd forinttal járult hozzá a költségekhez, a működési eredmény 23 százalékkal, 218 milliárd forintra emelkedhetett. Ha az egyszeri tételeket nem számítjuk, akkor 20 százalékkal emelkedő, 147,5 milliárd forintos korrigált profitra számítanak az elemzők.

A korrekciós tételek levonása után ebből 102,5 milliárdnyi maradhatott, ezen a soron így már 15 százalékos visszaesést valószínűsítenek az elemzők.

Az Erste elemzői arra világítottak rá, hogy a magas hazai alapkamat miért nem növeli az OTP kamatbevételét.

Egyrészt a bank a likviditás nagy részét fix kamatozású kötvényekben tartja, másrészt a hiteltermékek jelentős részére kiterjed a kamatstop-intézkedés. Harmadrészt a vállalati betétek gyorsabban árazódnak át, mint a vállalati hitelek

– írták a jelentést beharangozó jegyzetükben.

A KBC elemzője, Grébel Szabolcs hozzáfűzte, a harmadik negyedéves eredményekben nagyobb negatív korrekciós tételek nem jelentkeztek, viszont az év első kilenc hónapját nézve összesen több mint 200 milliárd forintnyi negatív korrekciós tétel terhelte az OTP eredményét. Ehhez a negyedik negyedév során elszámolhattak 42-47 milliárd forintnyi korrekciós tételt a meghosszabbított kamatplafon egyszeri hatásaként.