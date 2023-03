Miután az egyik vezető kriptocégeket kiszolgáló bank a Silvergate összeomlott, majd a betéteit a startupoktól gyűjtő Silicon Valley Bank is bajba került, a fertőzés átterjedt a hagyományos bankszektorra, de a kriptodevizák árfolyama sem úszta meg érintetlenül a történteket. A szektor hagyományosan nehezen talál banki partnereket, főként az „ismerd az ügyfeled”, illetve más pénzmosásellenes szabályok be nem tartás miatt aggódó pénzintézetek miatt.

Fotó: Shutterstock

Erre jelentett megoldást a Silvergate és a New York-i Signature Bank, amelyek boldogan vállalták a kriptocégek számláinak vezetését, ám míg a Silvergate szinte teljes betétállományát a kriptotőzsdék és társaik alkották, ami az FTX-csődöt követően hagyományos roham a betétekért helyzethez vezetett, míg a Signature ügyfélállománya ennél diverzifikáltabb volt. A Silvergate és a Silicon Valley Bank problémái után azonban a New York-i bank részvényei is nagyot estek, ráadásul a pénzintézet már korábban jelezte, hogy igyekszik távolodni a kriptopénzektől.

A közelmúltban számos amerikai bankfelügyeleti hatóság adott ki közleményt, melyben óva intették a bankokat a kriptocégekkel szembeni túlzott kitettségtől.

Mindennek hatására a szektor ismét amerikai banki partnerek nélkül maradhat, aminek már vannak is jelei, így a legnagyobb forgalmat bonyolító kriptotőzsde, a Binance már korábban jelezte, hogy nem minden dollártranszfer megy gond nélkül, ráadásul később a vállalkozás nevét figyelő, blokkláncon tanyázó dollárpótlék (stable coin) ügyében is eljárás indult.

Mindezek együttes hatására ismét zuhanásnak indultak a különböző kriptodevizák, a bitcoin árfolyama a lélektani 20 ezer dollár alá esett, de a többi kriptozseton esetében is 5-10 százalékos esést láthattunk az elmúlt 24 órában.