Az SVB csődjét meglepő módon a betétesek megmentésével kezelték az időzavarba került amerikai szövetségi döntéshozók. Ám úgy tűnik, hogy egy másik bajba került regionális pénzintézet, a San Franciscó-i székhelyű, vállalkozások és gazdag magánszemélyek pénzét kezelő First Republic Bank esetében a feltőkésítés jelenthet gyógyírt. Az egy hét alatt több mint 53 százalékot zuhanó bankrészvény már a mentőövről szóló tárgyalások hírére közel 4 százalékot emelkedett csütörtökön.

Fotó: Boston Globe

A Wall Street Journal értesülései szerint,

5-5 milliárd dollárt adna a JPMorgan Chase, a Citigroup, a Bank of America és a Wells Fargo,

míg további 5 milliárdot kisebb összegekben adna össze a Morgan Stanley, a Goldman Sachs, s olyan regionális bankok, mint a U.S. Bancorp, a PNC Financial Services és a Truist Financial.

Bár a bank a hétvégén már kapott 70 milliárd dollár likviditást a Fedtől és a JPMorgantól. De

szerdán az S&P hitelminősítő bóvli kategóriába sorolta a pénzintézet kötvényeit,

ami újabb eladási hullámot indított. Ezt fékezte meg a mentőcsomag híre.

A First Republic üzleti tevékenységét és tőzsdei értékelését sokáig irigyelte a bankszektor. Ügyfelei gazdag magánszemélyek és vállalkozások, elsősorban a tengerparton. Hitelezési üzletága

hatalmas jelzáloghiteleket nyújtott olyan exkluzív ügyfeleknek, mint Mark Zuckerberg.

A bank nyeresége még tavaly is nőtt, de a Fed agresszív kamatemelései aláásták az üzletpolitikáját. A gazdag ügyfelek már nem elégednek meg azzal, hogy hatalmas összegeket tartsanak bankszámlákon, amelyek után nem kapnak kamatot.