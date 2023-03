Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója vezeti azokat a tárgyalásokat, amelyek a San Franciscó-i székhelyű, elitügyfeleket kiszolgáló First Republic Bank megmentésére irányulnak. A Wall Street Journal információi szerint az előzetes megbeszéléseken olyan tőkeberuházást szerveznek, amely növelné a bank tőkéjét és stabilizálná a helyzetét. Bár a hitelintézet egy hete a Fedtől a JPMorgan közreműködésével 70 milliárd dolláros hitelkeret kapott, továbbá a nagybankok egy közös mentőcsomag keretében 30 milliárdot visszacsorgattak a hozzájuk menekített betétekből, ez a 100 milliárd dolláros likviditás sem tűnik elegendőnek, mert egy hét alatt 89 milliárd dollár hagyta el a bankot. És a pénzintézet betétállományának kétharmada, 120 milliárd dollár biztosítatlan, vagyis további betétkimenekítés várható. A részvény árfolyama hétfőn 47 százalékot zuhant, és márciusban eddig 90 százalékkal került lejjebb. A lehetséges opciók között szerepel a tőkeinjekció vagy a bank eladása.

Fotó: AaronP / Bauer-Griffin / GC Images

Az újabb fejlemények azért érdekesek, mert korábban Dimon hallani sem akart arról, hogy a 2008-as jelzálogpiaci válság után a nagybankok újra „rossz bankokat” vásároljanak, és aztán évekig küszködjenek a működési és szabályozási problémákkal.

A 2008-as stílusú bankmentés annál is valószínűbb,

mert az amerikai tőzsdei lap úgy tudja, hogy a JPMorgan befektetési bankárokat küldött a First Republichoz. A mostani helyzet részben a 2008-as bankmentés folyománya. A jelzálogpiaci válság idején állami segédlettel feltőkésítették és fúziókra kényszerítették a nagybankokat, kialakítva az amerikai bankrendszer biztonságos felső szintjét. Egyúttal

az alsó szintbe betonozva a kockázat nagy részét.

Most attól lehet tartani, hogy a kis- és közepes bankokkal szembeni bizalmatlanság annyira beszűkiti a hitelezést, hogy recesszióba csúszik az amerikai gazdaság. A kisebb bankok valószínűleg a hitelfelvételi szabályok szigorításával és a hitelezés lassításával reagálnak, hogy így javítsák a tőkemegfelelési mutatóikat. Más szóval, bármennyire is jól körülhatárolhatók a mostani kockázatok, amennyiben a pandémia idején felduzzadt betétállomány kötvényekbe fektetése okozta a bajt. A First Republicnak is 13,5 milliárd dollárra becsült nem realizált a kötvényvesztesége. Igaz, ez abban az esetben nem okozna bajt, ha lejáratig tudnák tartani a papírokat. Ezért fontos a bankmentés.

Most a bankrendszer kockázatos alsó szintje szorul mentésre. A piac meglepően jól fogadja a felvásárlásokat. A New York-i Community Bancorp részvényei 32 százalékot raliztak hétfőn a hírre, hogy megvásárolja a csődbe jutott Signature Bank hiteleinek és betéteinek nagy részét.