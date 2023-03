Nemcsak a bankok tudnak bukni. Bár a Szilícium-völgy startupjait kiszolgáló, csődvédelembe menekült SVB vagy a friscói gazdagok bankja, a 30 milliárd dolláros mentőövbe kapaszkodó First Republic most minden figyelmet magára von, azért érdemes a hedge fundokra is figyelni, mert ezek is súlyos portfólióértékelési zavarokkal küszködnek. A technológiai részvényektől túlsúlyos Tiger Global kozkázatitőke-alapjai értékük egyharmadát veszítették el a tavaly. Bennfentes információk szerint 23 milliárd dollár olvadt le 2022-ben a Tiger által felkarolt startupokról. Pedig olyan komoly befektetéseik is voltak, mint a TikTokot üzemeltető ByteDance vagy a Stripe pénzügyi szolgáltató. A tavalyi negyedik negyedévben a Tiger kockázatitőke-alapjai 9–25 százalékot buktak.

Fotó: Shutterstock

A Tiger esete korántsem egyedi, hiszen

a világ legnagyobb technológiai alapja, a SoftBank által felügyelt Vision Fund is veszített 30 százalékot tavaly áprilistól decemberig.

Nincsenek könnyű helyzetben a portfóliókezelők, hiszen az értékelés során a közelmúlt tranzakcióira és a fundamentális közleményekre hagyatkoznak. A piaci volatilitás gyakran értékelési problémákat is felvet. A Harvard Egyetem alapítványa tavaly ősszel bírálta a kockázatitőke-menedzsereket, hogy nem írják le elég gyorsan a veszteségeket, ami

vakfolt jelenséget okoz a piacon,

megtéveszti a befektetőket. Az egyetemi alapítványok emiatt szenvedhettek nagyobb veszteségeket.

Jól példázzák ezt a Tiger leírásai, amelyek most jelentősen átrajzolják a teljesítménystatisztikákat, érzékenyen érintve olyan zászlóshajó befektetéseket is, mint a Stripe pénzügyi szolgáltató.

Az is elgondolkoztató, hogy a Tiger kockázatitőke-alapjai még viszonylag jól szerepeltek, hiszen a fedezeti alapjai 56 százalékot buktak tavaly, a hosszú távú alapjai pedig 67 százalékot.