Csütörtökön is esett a New York-i tőzsde, a bankrészvények húzták le mind a három nagy indexet, a befektetők ugyanis emésztették Jerome Powell Fed-elnök egy nappal korábbi megszólalását és várták a pénteki foglalkoztatási adatot; mindkettő az agresszív kamatemelés folytatásával fenyeget.

Fotó: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images



A 30 vezető iparvállalat DJIA indexe 1,65 százalékos, 542,35 pontos gyengüléssel 32256,05 ponton fejezte be a kereskedést. Az S&P 500 index 1,84 százalékot, 73,58 pontot gyengült, és 3918,43 ponton zárt. A technológiai részvények Nasdaq indexe 237,65 pontot, 2,05 százalékot esett, és 11338,35 ponton zárt.

A hangulat rossz volt az európai tőzsdéken is, gyenge kezdés után indexcsökkenéssel fejezték be a kereskedést a főbb értékpapírpiacok a DAX-ot kivéve.