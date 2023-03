Az Egyesült Államok Szenátusának bankokkal foglalkozó bizottsága vizsgálja a Szilícium-völgy technológiai startupjait finanszírozó SVB és a kriptopiacon is érdekelt Signature Bank csődjét. A törvényhozók arra kíváncsiak, hogy szigorúbb felügyeleti lépések megakadályozhatták volna-e a két pénzintézet bukását? A keddi első meghallgatáson kemény kritikákat kapott az amerikai jegybank, mert előre azonosították a kockázatot, mégsem léptek elég erőset annak érdekében, hogy a Silicon Valley Bank (SVB) talpon maradjon. Michael Barr, a bankfelügyeletért felelős alelnök az SVB vezetőit okolta, amiért nem oldották meg a problémát. Emlékeztetett, hogy a Fed már a csőd előtt egy évvel aggodalmát fejezte ki, s rossz minősítést adott a bank kockázatkezeléséről.

Fotó: Shutterstock

A bank azért bukott meg, mert a vezetősége nem kezelte megfelelően a kamatkockázatot és a likviditási kockázatot, ami már tavaly is aggályos volt

– hangsúlyozta Michael Barr, a Fed alelnöke. Arra is kitérve, hogy a szabályozók mindkét banknál megvédték a betéteseket, továbbá a hónap elején egy hétvégi intervenció keretében külön hitelezési lehetőséget nyitottak. Erre azért volt szükség, hogy a csődök ne fenyegessék a középbankokat.

A jegybanki érvelés azonban nem hatotta meg a törvényhozókat. Ahogy Tim Scott dél-karolinai szenátor, a testület vezető republikánusa fogalmazott:

úgy tűnik, hogy a szabályozók aludtak a kormánykeréknél.

Néhány törvényhozó szóvá tette, hogy a szövetségi betétbiztosítási alap (FDIC) miért nem tudta eladni az SVB-t a csőd előtt? Erre Martin Gruenberg, az FDIC elnöke, azt mondta: két ajánlat érkezett a csőd hétvégéjén, ebből az egyik érvénytelen volt, a másik pedig többe került volna, mint a felszámolás. Ez árnyalja azt a korábbi információt, hogy az FDIC azon a hétvégén időzavarba került, s egyszerűen nem tudták volna lezárni a bank eladását a hétfő hajnali ázsiai piacnyitásig, ezért döntöttek inkább a betétesek megmentése mellett.

Gruenberg magyarázkodásával is elégedetlenek voltak a szenátorok. Többen úgy vélték, hogy

az FDIC nem végezte el a munkáját, volt kereslet a piacon,

csak meg kellett volna szervezni az SVB eladását.

A bizottság arra hivatkozott, hogy utóbb a First Citizens Bancshares, az ország egyik legnagyobb regionális bankja megvásárolta az SVB betéteit és hiteleit. A múlt héten a New York-i Community Bancorp bejelentette, hogy átveszi a Signature fiókjait.

A bankcsődök, persze, régi politikai csatározásokat is újraélesztenek.

Egyes törvényhozók megnyírbálnák a jegybank függetlenségét,

növelnék a szenátus és az elnök befolyását. Jelenleg a jegybanki ellenőrt a Fed kormányzótanácsának elnöke jelöli. Egy új törvényjavaslat szerint, az elnök jelölne, s a szenátus hagyná jóvá.

Mindkét párt törvényhozói

fontolgatják, hogy megemelik az FDIC betétbiztosítási plafonját

a jelenlegi 250 ezer dollárról. Tavaly év végén ugyanis a Signature betéteinek 90 százaléka, míg az SVB betéteinek 88 százaléka nyúlt túl a biztosítási plafonon. Ez vezetett a betétkivonási rohamhoz és így a csődhöz.