Forint: a svájci botrány túllökte a 400-on, a mentőcsomag új életet lehelt belé A forintot még az amerikai bankbotránynál is jobban megütötte a svájci bankpánik, a 400-as szinten is átzuhant az euró ellenében az esti órákban, de a svájci jegybank által a Credit Suisse-nek nyújtott hatalmas mentőcsomag nyugtatólag hat a kaotikussá vált európai piacokra, és visszahozta a forintot is. Ám nem a bankbotrányok előtti szintre.