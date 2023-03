Szabadulnak kockázatos magánbefektetéseiktől a nyugdíjalapok

Korábban is csak a felturbózott extrahozamok miatt vállalták, hogy korlátozott átláthatósággal, évtizednél hosszabb időre lekössék a tanárok, tűzoltók, köztisztviselők pénzét. Most a nyugis kincstárjegyeken is szépen keresnek. Ráadásul fejfájás nélkül.

32 perce | Szerző: Faragó József

Évtizednyi szenvedélyes hozamvadászat után kockázatkerülő nyuszikká váltak az amerikai állami nyugdíjalapok. A The Wall Street Journal körkérdése alapján Maryland 65 milliárd dolláros, Alaszka 77 milliárd dolláros és a kaliforniai Mendocino megye 615 millió dolláros nyugdíjalapja is úgy döntött, nagymértékben csökkenti a portfólió magántőke-kitettségét. Amíg a zérusközeli kamatkörnyezetben vonzók voltak az exkluzív és izgalmas, magas hozammal kecsegtető magánbefektetések, addig a Fed agresszív kamatpolitikája mellett nincs értelme kockázatot vállalni, hiszen a biztonságos állampapírok is jól fizetnek. Fotó: Creativ Studio Heinemann Most ugyanazok a célok elérhetők a tőzsdén jegyzett eszközökkel, de az ingatlanbefektetések és az infrastruktúra-portfóliók hozama is magas – mondta Greg DeForrest, a Callan befektetési tanácsadó alelnöke. Hozzátette: Nem hiányzik a magántőke-befektetések költségvonzata, adiminisztratív terhe, s jól megvagyunk a vele járó fejfájás nélkül. Csak a felturbózott extrahozamok miatt vállalták a nyugdíjalapok kezelői, hogy korlátozott átláthatósággal, évtizednél hosszabb időre lekössék a tanárok, tűzoltók, köztisztviselők pénzét. Ám most az alacsony kockázatú kötvények is tisztességes hozamot kínálnak. A Preqin adatszolgáltató szerint az amerikai nyugdíjalapok magántőke-portfóliója átlagosan 10,8 százalékos, míg a kívánatos szint 10 százalék lenne. Mindeközben riasztó jelzések érkeznek a magánbefektetések piacáról. A technológiai részvényektől túlsúlyos Tiger Global kozkázatitőke-alapjai értékük egyharmadát veszítették el tavaly. Bennfentes információk szerint 23 milliárd dollár olvadt le 2022-ben a Tiger által felkarolt startupokról. Ennek ellenére továbbra is magas szinten maradhatnak ezek a portfólióelemek a nyugdíjalapokban. A Prequin felmérése szerint a 444 milliárd dolláros kaliforniai közalkalmazotti nyugdíjalap 13 százalékról 8 százalékra építi le magántőke-portfólióját, míg Marylandban 21,6 százalékról 16 százalékra veszik vissza a kitettséget. Vajon túlzott a nyugdíjalapok óvatossága? A tavalyi év első háromnegyedében a széles piacot leképező S&P 500 részvényindex közel 24 százalékos esést produkált. Ehhez képest a The Burgiss Group magántőkeindexe csak mínusz 6,1 százalékot mutatott, míg a Cambridge Associates indexe mínusz 8,48 százalékot. Ám Harvard Egyetem alapítványa már tavaly ősszel bírálta a kockázatitőke-menedzsereket, hogy nem írják le elég gyorsan a veszteségeket, ami vakfoltjelenséget okoz a piacon, s megtéveszti a befektetőket. Például az egyetemi alapítványok emiatt szenvedtek nagyobb veszteségeket. Úgy tűnik, a nyugdíjalap-kezelők nem kívánnak az egyetemi alapítványi alapkezelők sorsára jutni, és a szükségesnél nagyobb teherrel vakon repülni. Talán nem meglepő módon kötvényeket vásárolnak.

