Egy hónap alat 34 százalékot zuhant a lítium ára Kínában, ami elsősorban az elektromos autók iránti kereslet visszaesésével magyarázható. A Fastmarkets adatai szerint, a lítium-karbonát ellenértéke az azonnali piacon már csak tonnánként 260 ezer jüan (38 079 dollár), ami nagyjából fele a tavaly novemberi árjegyzésnek. Bár az árak tavaly év vége óta lefelé csorogtak, az elmúlt négy hétben gyorsult az áresés. Egy hónap alatt többet zuhant a kurzus, mint az előző 3 hónapban. Olyannyira meglepetés a várakozásokat meghaladóan gyorsuló áresés, hogy a Reuters által februárban gyűjtött elemzői konszenzus az idei év végére várta a 300 ezer jüanos árat.

Fotó: AFP

A lítium piaci ármozgásának a hátterében az áll, hogy a világ legnagyobb elektromosjármű-piaca lassuló kereslettel szembesült, miután Kína az idei évtől csökkentette az ágazat támogatását. Ráadásul

árháború alakult ki a hagyományos és az e-autó-gyártók között.

A hagyományos autók példátlan árcsökkentései rövid távon kiszorítják a piacról az elektromos járműveket.

Az e-autó piac felfutása idején,

2021 elejétől 2022 őszéig, tízszeresére nőtt Kínában a lítium ára.

A lítium ellenértéke az Egyesült Államokban és Európában is csökkent, bár kevésbé meredeken. A lítium-karbonát ára Európában és az Egyesült Államokban 61,50 dollár/kg volt március közepén, ami 24 százalékos csökkenés a tavaly év végi 81 dolláros csúcshoz képest.

A réz piacát is a kínai kereslet mozgatja. A Trafigura előrejelzése szerint a réz ára rekordmagasságra emelkedik az idén, elsősorban a kínai kereslet élénkülése miatt. Hamar leapadhat az egyébként is alacsony készletszint. A tápkábelektől az elektromos autókon át az épületekig széles körben használják a rezet.

A globális rézkészletek 2008 óta nem voltak szezonálisan ilyen alacsonyak.

Az irányadó három hónapos határidős rézár tonnánként 9 ezer dolláron mozog, ami 30 százalékos erősödés az ukrajnai inváziót követő három hónapban bekövetkezett meredek zuhanás óta, amikor a befektetők attól tartottak, hogy a megugró energiaárak leolvasztják az ipari fémek iránti keresletet.

Kostas Bintas, a szingapúri székhelyű Trafigura kereskedőház fém- és ásványrészlegének vezetője azt mondta:

a réz ára valószínűleg meghaladja a tavaly márciusi 10 845 dolláros csúcsot, és akár 12 ezer dollárra is emelkedhet 12 hónapos horizonton.

Míg a Goldman Sachs prognózisa szerint a világ az idei év harmadik negyedévére kifogy a most látható rézkészletekből, ha Kínában a kereslet továbbra is olyan erős lesz, mint februárban. A kínai rézkereslet év per év alapon 13 százalékkal nőtt a múlt hónapban. A bank rövid távon 10 500 dolláros rézárral számol, míg 2025-ig 15 ezressel.