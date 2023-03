Amerikai hírek vetették vissza a forintot a napokban, és újabb amerikai hírek – a kedden közölt inflációs adatok – nyújtottak neki segédkezet a kora délutáni kereskedésben. Az erősödés gyors és világosan látható, de még nem átütő, mert jöhetnek még buktatók, a világpiacok feszültek, és az idén eddig erőteljesen vásárolt magyar fizetőeszköz árfolyama érzékeny az erősen negatív nemzetközi hírekre.

Az amerikai éves infláció 2021 szeptembere óta legalacsonyabb szintjére mérséklődött a múlt hónapban. Az adatsorok megfeleltek a várakozásoknak, és mivel legalább már részben beárazták őket – és mert az idegeket még mindig borzolják az amerikai bankcsődök –, a dollár csak némi hezitálás után kezdett gyengülésbe, ami a papírforma, hiszen a csökkenő infláció pezsdíti a reményt, hogy túlzók lehettek a korábbi várakozások a Federal Reserve hátralévő kamatemeléseivel kapcsolatban.

A forint piacán kivárták, amíg az óceán túloldalán kicsit leülepszik a por, de viszonylag gyorsan erősödésnek indult az árfolyam, ami szintén papírforma: alapesetben ezt szokta tenni, amikor a zöldhasú menekül. A forint némi hezitálást követően az euróval szembeni 394-nél is gyengébb régióból átszökött a reggeli 392-höz közeli csúcson, és egy órával az amerikai adatok közlése után már 391,3 környékén járt. Még két óra sem telt, és már 388-on is túl (miközben egyébként optimistán nyilatkozott az inflációról a Világgazdaságnak Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter).

Ezzel még mindig csak egy részét dolgozta le az amerikai bankcsődök okán a világ pénzügyi piacain végigsöprő kockázatkerülés miatt elszenvedett veszteségeinek (amelyek 396 régiójába lökték): nagyon messze még a hónap elején 372 régiójában elért tízhavi csúcs.

Nagy területet járt be a forint az elmúlt tíz napban az euró ellenében. Forrás: Stooq

Hirtelen visszakapaszkodásra több okból sem érdemes számítani. Egyrészt az inflációs adatok értelmezése el fog tartani egy ideig, és esetleg Fed-döntéshozói nyilatkozatok is cifrázzák majd. Másrészt, bár az amerikai piacok csillapodni látszanak a bankcsődök miatti felfordulás után, ezen a fronton is történhet még váratlan, és a világpiacok is érzékenyebbé váltak a negatív hírekre, miután Amerikából ekkora hirtelenséggel becsapott a villám.

Harmadrészt, ha a bankmizéria táplálja az amúgy is meglévő amerikai recessziós félelmeket, az az óceán mindkét oldalán a kamatemelési várakozások csökkenéséhez vezethet, ami pedig befolyásolhatja a forint számára irányadó euró árfolyamait is. Sokat elárulhatnak csütörtökön az Európai Központi Bank ülése után elhangzó kommentárok. Még a korábban várt 50 bázispontos kamatemelés is megkérdőjeleződött, és ha az EKB nagyon „felpuhulna”, az a forintnak sem jelentene jót.