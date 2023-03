Leválasztják a holdinggá alakuló Alibabáról hat meghatározó üzletágát, amelyek egymástól teljesen függetlenül működnek majd – értesült a The Wall Street Journal (WSJ) kedden.

Fotó: Shutterstock

A kínai technológiai óriás története során ez lesz a legnagyobb strukturális átalakítás, amelyet ráadásul egy nappal azután jelentettek be, hogy Jack Ma, a társaság alapítója egyéves külföldön töltött szabadsága után ismét Kínában bukkant fel, bár a két hírnek a piaci pletykák szerint semmi köze sincs egymáshoz.

Az önálló cégeket összefogó, változatlanul Alibaba Group néven futó holdingot továbbra is a jelenlegi elnök-vezérigazgató, Daniel Zhang vezeti

– közölte az amerikai üzleti lappal a társaság.

Minden vállalat saját vezérigazgatót kap, akik saját igazgatótanácsuknak számolnak be, és teljes mértékben felelősek cégük teljesítményéért. Az önállósuló területek a következők lesznek:

a felhőalapú szolgáltatások, a kínai e-kereskedelem, a globális e-kereskedelem, a digitális térképkészítés és ételkiszállítás, a logisztika, valamint a média és szórakoztatás.

A belföldi hagyományos kereskedelmi üzletág szervezetileg továbbra is az anyavállalatnál marad – tették hozzá. Daniel Zhang az alkalmazottaknak írt levelében azt is megerősítette, hogy az újonnan létrehozott egységek mindegyike gyűjthet forrást, és tőzsdére is léphet.

A piac a legjobb lakmuszpapír

– tette hozzá.

Az átszervezés a WSJ szerint a nyugati technológiai óriások átfogó átalakulásaira hajaz, mint amilyen például a Google és az Alphabet szétválasztása volt.

Az Alibaba bejelentése összefügghet Peking erőfeszítéseivel, hogy a vállalkozók bizalmát a járvány miatt elrendelt lezárások feloldását követően visszaszerezzék.

Az átalakulás az Alibaba részvényeinek New York-i és hongkongi tőzsdei jegyzését nem érinti, ám a cég Nasdaqon jegyzett amerikai letéti jegyei (ADR) több mint 7 százalékkal, 92 dollár fölé drágultak kedden a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben.

Úgy tűnik, visszafordítják tehát a 2018 körül megkezdett központosítási törekvéseket, amikor Jack Ma éppen a jelenlegi változással ellentétesen az egyes divíziókat szorosabban egymáshoz akarta kapcsolni az úgynevezett Alibaba-gazdaság részeként.

„Az új szervezeti rendben az üzletágaink agilisabban működhetnek, gyorsul a döntéshozataluk, és végül, de nem utolsósorban rugalmasabban reagálnak majd a piaci változásokra” – emelte ki Zhang.

Az Alibabát a Refinitiv elemzői konszenzusa 144 dolláros célárral vételre ajánlja, ám Damoklész kardjaként továbbra is ott lebeg felette az amerikai tőzsdékről való kiűzetés veszélye.