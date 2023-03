Hónapokig magas szinten maradhat az infláció Magyarországon, a Magyar Nemzeti Bank legutolsó előrejelzése 15–19,5 százalék közé várja az idei éves átlagos inflációt, a Reuters januári felmérésében pedig a mediánérték 18,3 százalék volt. A prognózisok alapján az valószínűsíthető, hogy a 2022-es átlagos 14,5 százaléknál magasabb lehet a pénzromlás mértéke 2023-ban.

Fotó: Shutterstock

Ez a lakossági megtakarítóknak azt jelenti, hogy idén még biztosan érdemes vásárolni a Prémium Magyar Állampapírokat, azon belül is a hosszabb futamidejűt, hiszen az 1,5 százalékpontos kamatprémiummal megfejelve magas kamat és reálhozam érhető el. Ha a 18,3 százalékos Reuters-konszenzussal kalkulálunk, akkor

a jelenleg forgalmazott, 2030-as lejáratú PMÁP az idei évi inflációt „követve” (2025 februárban esedékes kamatfizetéssel) már évi 19,8 százalékot kamatozhat.

Ezek az inflációkövető kötvények idén 16 százalék kamatot termelnek, amely az előző évi 14,5 százalékos inflációból és a 1,5 százalékpontos kamatprémiumból adódik össze. Ez a 16 százalék most szinte mindent visz, nem is véletlen a töretlen népszerűsége: a múlt héten a kétféle PMÁP-ból 124 milliárd forintnyit jegyeztek a lakossági befektetők.

Kicsivel nyújthat a PMÁP-nál jobb teljesítményt az intézményi befektetők számára is elérhető 2027/B nevű, változó kamatozású állampapír. Ennek aktuális kamata évi 16,03 százalék, kamatfordulója pedig április 22. Akkor a három munkanappal azelőtt aktuális háromhavi BUBOR-kamat lesz a kötvény új éves kamata, a következő negyedéves időszakra. Aki ezt a kötvényt tartja, a tavalyi 14,5 százalékos inflációhoz képest egyrészt biztosan reálhozamot ér el, másrészt egy ideig még nem kell elgondolkodnia azon, hogy megváljon a befektetéstől: a három hónapos BUBOR január vége óta nem volt 16 százalék alatt, jelenleg pedig 16,29-on áll.

De az is megtalálja számításait, aki csak néhány hónapra keres befektetést az államnál, vagy sokallja a PMÁP lejárat előtti, 1 százalékos visszaváltási költségét: a július végén kifutó diszkontkincstárjegy aktuális hozama 14,77 százalék, míg a szeptember végi lejárat 14,55 százalékos hozammal vehető meg.

A kettő között helyezkedik el – futamidőben – a Bónusz Magyar Állampapír, hároméves futamidővel, jelenleg 2026-os lejárattal.

Ez a kötvény is változó kamatozású, a BUBOR-követő papírhoz hasonlít leginkább, kamatot is ugyanúgy negyedévente fizet. Ebből a 2026/O sorozatszámút értékesíti most az államkincstár, az aktuális éves kamat 15,17 százalék. Április 22-én ennek a papírnak is kamatfordulója lesz, a jelenlegi trendek alapján onnantól kezdve kicsivel alacsonyabb kamatra lehet számítani: a kamatbázis ugyanis a három hónapos diszkontkincstárjegy (DKJ) legutolsó négy aukciójának átlaghozama, plusz 1 százalékpont kamatprémium. A rövid DKJ hozama jelenleg 14,07 százalék, de a hozamok elég hektikusan mozogtak az elmúlt hetekben.



Már 5000 milliárd forint felett lehet a lakosságnál lévő PMÁP-állomány

A Prémium Magyar Állampapír állománya az év első másfél hónapjában 553 milliárd forinttal növekedett, amely február közepén 4874 milliárd forintot tett ki. A Bónusz Magyar Állampapírt szintén keresték a lakossági befektetők, az állomány február 15-re 650 milliárd forint fölé nőtt. A Magyar Állampapír Pluszt nagy volumenben váltják vissza a megtakarítók, de még 1770 milliárdnyi pihen az egykori sztárkötvényben.