Ma már nincs az a hitelintézet, amelyik el tudna rejtőzni a tarifái összehasonlítása, a különféle díjkimutatások elől: minden bank pontosan egy kattintással elérhető a kalkulátorokból. A szabályozói oldal szerepe pedig még fontosabb. A bankoknak egyre nyíltabban kell versenyezniük, miközben mind jobban meg van kötve a kezük.

A díjkimutatás lehet az oka a hihetetlen akcióknak?

Sokféle banki szabályt hoztak már idehaza és az Európai Unióban is. Elég az egyoldalú szerződésmódosítás tilalmára, a legfeljebb az inflációhoz igazodó évenkénti áremelésre, a csökkentett bankközi jutalékra, a kötelezően nyújtandó ingyenes szolgáltatásokra, az alapszámlára, a nyílt bankolásra vagy épp az unión belüli belföldi díjú, euró alapú tranzakciókra gondolni.

Ebbe a sorba illik az éves díjkimutatás is. Ez egy olyan dokumentum, amelyet az uniós bankoknak kötelező kiküldeniük az ügyfeleiknek minden év január 31-ig. Idehaza 2021 januárjában kaptunk először egy teljes évről szóló díjkimutatást, amely a költségtételeket összesítve megmutatta, hogy mennyit fizettünk a bankszámlák, bankkártyák után az elmúlt egész naptári évben.

Hasznos és esetenként mellbevágó szembesülni azzal, mennyit költöttünk az elmúlt évben csupán a banki díjakra Fotó:Shutterstock

„Havi bontásban a bankszámlakivonatokon talán még nem voltak annyira szembeszökőek ezek a tételek, de egy olyan kimutatást kézhez kapva, ahol csak a banki díjak szerepelnek, tranzakciók nélkül, ráadásul éves összesítésben, ott bizony már tízezres összegű díjfizetéssel is szembesülhetünk” – mutat rá megkeresésünkre a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Gergely Péter úgy véli, ez az összeg már az a szint, ami elgondolkodtatja, majd cselekvésre készteti az ügyfeleket, hogy érdemes lehet bankot váltani. Ezt a folyamatot segíthetik, ösztönözhetik a bankok különféle akciói, amelyek során szó szerint pénzt osztogatnak az új ügyfeleknek, méghozzá egyáltalán nem csak jelképeseket. Akár tízezreket is kaphatunk, tehát akár sokkal többet, mint amennyit takarékos, pénzügyileg tudatossá vált ügyfélként elköltünk majd náluk.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi portál segítségével összegyűjtöttük azokat a jelenleg aktuális akciókat, amelyeket kihasználhatnak az ügyfelek bankszámlanyitáskor, vagy akkor, ha hoznak magukkal a banknak egy új ügyfelet. Sőt, ezeket egymással párhuzamosan is kihasználhatják, így többször tízezer forintot is összegyűjtve.

Az Ersténél 30 000 forint díjkedvezmény és többszörös ajánlói program

Aki az Erste Banknál online – tehát internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáson keresztül – az George Díjcsomagot, Erste Privilégium „X” Díjcsomagot vagy Erste Diák EgySzámla Díjcsomagot, s mellé bankkártyát is igényel, 30 000 forintos jóváírást kap. A kedvezményt azok a 18 év feletti, 2022. december 31-én lakossági bankszámlával nem rendelkezők kapják meg, akik a 2023. január 2-ától első alkalommal nyitott új lakossági bankszámlájukat nem szüntetik meg a számlanyitástól számított legalább 2 évig. Az akció 2023. január 2. és 2023. május 31. között tart és nem vehetnek benne részt azok, akik 2022. október 1. és 2022. december 16. között meghirdetett online számlanyitási akció keretében egyszer már részesültek egyszeri 30 000 forintos jóváírásban.

Az Erste Banknál ezzel párhuzamosan zajlik egy másik, ajánlási akció is, ami azt jelenti, hogy egy már Ertse banki ügyfél visz magával egy újat. Ajánló bármely olyan ügyfél lehet, aki az Erste Banknál rendelkezik lakossági folyószámlával, ajánlott pedig szintén bárki, aki az új lakossági számla nyitásakor vagy az azt megelőző 3 hónapban nem rendelkezett az Erste Banknál vezetett lakossági bankszámlával (beleértve a Start számlát is).

Erste EgySzámla Díjcsomag (felnőtt és nyugdíjas kedvezménnyel), Erste Privilégium „X” Díjcsomag, George Díjcsomag, George Online Díjcsomag és Erste Kolléga Díjcsomagok nyitása esetén 10 000 forint jár az ajánló és az ajánlott ügyfél részére egyaránt, ha az ajánlott ügyfél teljesíti a kedvezményes havi ügyfélkapcsolati-, illetve kedvezményes havi csomagdíj feltételeket a számlanyitást követően. Erste EgySzámla Díjcsomag (diák kedvezménnyel) nyitása esetén 5 000 forint jár az ajánló és az ajánlott ügyfélnek egyaránt, ha a számlanyitás hónapjában legalább 20 000 forinttal növeli az ügyfél a számlára feltöltött összeget. Az Erste Prémium ügyfélszegmens részére értékesített díjcsomagok esetében 10 000 forint jár az ajánló és az ajánlott ügyfél részére egyaránt, ha az ajánlott ügyfél az úgynevezett szegmens limit egyenlegfeltételeit teljesíti számlanyitást követően.

Egy ajánlásért az ajánló és az ajánlott is egyszer jogosult a kedvezményre. Pénzt csak a tárgyévenként maximum 5 ajánlás után kaphat az ajánló ügyfél. Az ajánlottnak legalább 6 hónapig fenn kell tartania a bankszámlát, különben a jutalmat az Erste Bank visszavonja.

A pénzjutalmak csak az ajánlótól kapott ajánlókóddal nyitott számlák esetén járnak, melyet előzetesen a banktól kell elkérni és át kell adni az ajánlott ügyfélnek, aki azt felhasználja a számlanyitás során. Az ajánlott ügyfélnek bankkártyát is igényelnie kell a számlanyitással egyidejűleg. A kedvezmény nem érvényesíthető közvetítő ügynök közreműködésével nyílt bankszámlákra.

Az akcióban a 2023. január 2. és 2023. március 31. között kiadott ajánlókódot lehet felhasználni. Az akció 2022. szeptember 15-től 2023. április 30-ig tart, a 35 000 forintra emelt összeg 2023. február 1-től érvényes.

Az UniCredit látszólag egy kicsit szűkmarkúbb

Az UniCredit Bank akciója keretében nyitott Mobil Aktív Plusz számlacsomag esetén a feltételek teljesítésével egy egyszeri 35 000 forint összegű jóváírásban részesülhet minden magánszemély ügyfél online (internetes) számlanyitás vagy online számlaigénylés esetén, Mobil Aktív Plusz vagy Ikon Plusz számlacsomag megnyitása esetén. A promócióban azok az ügyfelek vehetnek részt, akik az online számlanyitás napján, vagy visszamenőleg 2022. január 1-től nem rendelkeztek lakossági bankszámlával az UniCredit Banknál.

Az akcióban azok is részt vehetnek, akik a számlanyitást online kezdeményezik és azt követően 30 napon belül megnyitják a számlacsomagot a bankfiókban. Az ügyfélnek a számlanyitás hónapjában és az azt követő 5 hónapon keresztül nem kell fizetnie számlavezetési díjat, utólagos díjjóváírással.

Akik a számlanyitással egyidőben Mobil Aktív Plusz számlacsomag mellé Mastercard Standard, vagy az Ikon Plusz számlacsomag mellé Mastercard Gold betéti kártyát igényelnek és aktiválnak, továbbá a számlanyitással egyidőben mobilalkalmazási szolgáltatást igényelnek és aktiválnak, illetve a Mobil Aktív Plusz számlára minimum havi 300 000 forint, az Ikon Plusz számlára minimum havi 400 000 pénzt utalnak a számlanyitást követő hónaptól kezdve, akkor a számlanyitást követő harmadik hónap végéig 35 000 forintot ír jóvá a bank az újonnan nyílt bankszámlán. Feltétele még az akciós jóváírásnak, hogy a bankszámlát az ügyfél minimum az első három hónapban, illetve az akció végéig nem zárhatja be.

A K&H Banknál feltétel a mobilalkalmazás használata

A K&H Bank akár 40 000 forintos jóváírást ajánl online bankszámlanyitás esetén az új ügyfeleknek, amit befektetéssel még meg is duplázhatnak. Feltétel, hogy a K&H mobilalkalmazást is használják hozzá. A 40 000 forintos jóváírás kétszeri 20 000 forintos jóváírásból állhat össze. Az elsőhöz engedélyezni kell a marketing célú megkeresést, legalább 70 000 forintnak kell érkeznie a számlára a nyitást követő második hónap végéig, és használni kell a kártyát legalább 5 alkalommal, minimum 1000 forint értékben a számlanyitást követő második hónap végéig.

A jóváírást a K&H-nál befektetéssel még meg is duplázhatja az ügyfél, feltétel, hogy a K&H mobilalkalmazást is használja hozzá Fotó: Shutterstock

A második 20 000 forint jóváírásához legalább kettő, aláírást igénylő tranzakciót kell elvégezni a mobilbank alkalmazásban a számlanyitást követő második hónap végéig. Ezt meg lehet duplázni rendszeres befektetéssel – de kizárólag mobilbankon keresztül –, legalább havi 5 000, de legfeljebb havi 100 000 forinttal, meghatározott termékekkel. A feltételek közé tartozik, hogy az először kötött vételi megbízás 12 egymást követő hónapban teljesüljön, 2023. május 12-ig és az elhelyezett összeg újként jelenjen meg az értékpapír- és ügyfélszámlán. A duplázásos akcióban résztvevők egyszeri, 13. havi jóváírást kapnak, amely a rendszeres befektetés 12 hónap alatti legalacsonyabb havi összegével, de legfeljebb 40 000 forinttal megegyező. A 13. havi jóváírást az első 8 000 ügyfél kapja. Az akció mindkét része 2023. március 1-től 2023. április 12-ig tart.

A Gránit Bank szelfivel nyitott számláért 20 000 forintot ad

A Gránit Bank új GRÁNIT lakossági bankszámla szelfivel való megnyitásához köti a kedvezményt, természetes GRÁNIT eBank applikáció segítségével. Megfejelve mindezt Mastercard dombornyomott, illetve nem dombornyomott vagy GRÁNIT Platinum bankkártya igénylésével. Ha mindez megvan – s az új ügyfél letöltötte a GRÁNIT Bank eBank / GRÁNIT Family mobilalkalmazását és sikeresen regisztrált is – megkapja a 20 000 forintos jutalmat. Ám kitétel, hogy amennyiben a számlanyitást követő 12 hónapon belül a számlát megszüntetik, akkor az ügyfél köteles visszafizetni a 20 000 forintot.

Az akcióban azok vehetnek részt, akik a GRÁNIT Bankkal még nem állnak szerződéses jogviszonyban. A szelfis számlanyitáshoz 2016. január 1-jét követően kiállított – elektronikus tárolóelemet (chip) tartalmazó – érvényes magyar személyazonosító igazolvány és NFC funkcióval ellátott mobiltelefon szükséges, Android 5.0 vagy iOS 13.0 operációs rendszerrel. Egy ügyfél maximum egyszeri jóváírásra jogosult.

Bármely, 18 év feletti, lakossági bankszámlával rendelkező ügyfél ajánlhat ügyfelet a GRÁNIT eBank applikáció "Ajánlom a Bankot" menüpontjában. Fotó: Martin Lauge Villadsen

Emellett a Gránit Banknál is zajlik egy párhuzamos, ügyfélajánlási akció is. Bármely, 18 év feletti, lakossági bankszámlával rendelkező ügyfél ajánlhat ügyfelet a GRÁNIT eBank applikáció "Ajánlom a Bankot" menüpontjában. A menüpont a GRÁNIT eBank applikáció Android 6.13.346 vagy iOS 8.0 verziójára való frissítéstől kezdve érhető el. Az új ügyfélnek az ajánlótól kapott ajánlási link segítségével, vagy az ajánló kód rögzítésével/megadásával kell megnyitnia a bankszámlát és a szerződéskötést követő 60 napon belül 3 sikeres bankkártyás vásárlási tranzakciót kell végrehajtania. Emellett a szerződéskötést követő 60 napon belül le kell töltenie és aktiválnia kell a Gránit eBank mobilapplikációt is.

Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor mind az ajánló, mind az ajánlott ügyfél 8 000-8 000 forintos jóváírást kap. Csak az vehet részt az ajánlási rendszerben ajánlottként, aki sem a számlanyitáskor, sem korábban nem rendelkezett lakossági bankszámlával a GRÁNIT Banknál. Egy ajánló 180 naponta maximum 10 sikeres ügyfélajánlás után kap jóváírást. Mindkét akció 2023. február 21-től 2023. március 31-ig tart.

CIB Bank: akár ötször 20 000 forint jóváírás

A CIB Bankban ügyfélajánlással lehet komoly bevételt szerezni. Minden meglévő lakossági vagy kisvállalati ügyfél részt vehet az akcióban, méghozzá úgy, hogy a bank által generált egyedi ajánlói kódját megosztja az ajánlott ügyféllel, aki a CIB weboldalán regisztrál vele. Az ajánlott ügyfélnek a számlanyitást követő első 3 hónapon belül legalább három alkalommal, vásárlásonként minimum 1 000 forint értékben vásárolnia kell a bankkártyájával, új kisvállalati ügyfelek ezt kiválthatják legalább három átutalással is.

Az új lakossági ügyfél és az ajánló ügyfél 20 000-20 000 forintot kap, az új kisvállalati ügyfél és az ajánlója pedig 30 000-30 000 forintot. Egy ajánló ügyfél legfeljebb 5 új ügyfél után jogosult pénzt kapni. Egy új ügyfelet csak egy ajánló ajánlhat. Az ajánlási összeget viszont vissza kell fizetni, ha az új ügyfél a bankszámlaszerződést 1 éven belül felmondja, vagy eltérő bankszámlára vált, netán a szerződést a CIB Bank súlyos szerződésszegés miatt felmondja.

A CIB Bank sajátossága, hogy minden új ajánlott ügyfél után 1 facsemetét is elültet, amelyet az Erdőmentők Alapítvány hajt végre. A promóció 2022. június 2-től 2023. március 31-ig tart, de az ajánlásokba a 2022. május 2. és 2022. május 31. között megvalósult ajánlások is beleszámítanak.

Fesztiválkupon 10 000 forintért a Raiffeisen Banktól

A Raiffeisen Banknál a YELLOO számlát személyesen vagy online nyitó ügyfelek10 000 forint értékű Sziget/Balaton Sound kupont kapnak ajándékba, akik Mastercard betéti kártyát is igényelnek a banktól, továbbá regisztrálnak a YELLOO Klubba e-mail címükkel és elfogadják a marketing nyilatkozatot. Az e-mail cím regisztráció legkorábban a számlanyitást követő második munkanaptól érhető el.

A feltételek teljesítésével 10 000 Ft értékű Sziget/Balaton Sound kupon tölthető le 2023. április 14-ig és beváltható a Sziget, a Balaton Sound fesztivál, illetve a Diákjegy Program hivatalos weboldalán 2023. augusztus 9-ig. A Balaton Sound diákbérletre beváltott kupon mellé fesztiválpólót is kap ajándékba a számlatulajdonos.

A MagNet Banknál két keréken érkeznek a nyeremények

Végül, de nem utolsósorban a MagNet Banknál most minden számlanyitó új ügyfél után egy fát ültet el a bank. Az akció nyereményjáték-részében minden századik (kivéve minden ezredik) új számlanyitó egy e-rollert kap ajándékba a banktól, minden ezredik új számlanyitó pedig egy e-kerékpárt nyer. Ezredik ügyfélként csak e-kerékpárt lehet nyerni, e-rollert nem.

A MagNet Banknál minden századik (kivéve minden ezredik) új számlanyitó egy e-rollert kap ajándékba Fotó: Shutterstock

A nyereményjátékban lakossági, vállalati, vagy civil bankszámlanyitással lehet részt venni a MagNet Bank online számlanyitásával – videobankon keresztül –, vagy bármely bankfiókjában. A feltételek közé tartozik a Mastercard bankkártya (más néven Segítő Bankkártya) igénylése is, valamint a promócióban való részvételről is nyilatkozni kell. A számlanyitást követően 24 órán belül le kell tölteni a MagNet MobilBank mobilalkalmazást és aktiválni kell a személyes NetBankot is.

Feltétel még továbbá, hogy a számlanyitó 18 év feletti lakossági ügyfél legyen, vállalati és civil számlanyitás esetén pedig a szervezet ne álljon felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt. Az akcióban azok vehetnek részt, akik korábban nem voltak ügyfelei a MagNet Banknak. A nyereményjáték 2023. január 1. és 2023. június 30. között tart.

