Elmaradt Elon Musk várva várt bejelentése az olcsó Tesláról, ezért pedig a piac kíméletlenül megbüntette a cég részvényárfolyamát.

Többet vártak a részvényesek Elon Musktól.

Fotó: Shutterstock

A Tesla befektetői napjáról hiányzó bejelentés hatását már az amerikai kereskedés megnyitása előtt látni lehetett a cég papírjainak frankfurti jegyzésén, amelyek a nyitásra már majdnem 7 százalékos mínuszt hoztak. Az amerikai tőzsdén közel 8 százalékos gödörben indította a napot a kurzus,

a kereskedés végére pedig 5,85 százalékos bukást könyvelt el a Tesla árfolyama.

A kurzus zuhanása csaknem ötvenmilliárd dolláros lyukat ütött a cég értékében, az idei év legnagyobb napközi esésének folyományaként, amelyből zárásra nagyjából 2 százalékpontot le tudott faragni az árfolyam.

Nagyot esett tavaly a kurzus, az idei fellendülést azonban visszavetette a tegnapi botlás

A piac heves reakcióját elsősorban azzal lehet magyarázni, hogy a befektetők tartanak a Tesla elektromosautó-piaci trónjának megingásától a rohamosan növekvő számú és minőségben is egyre csak javuló versenytársak miatt. Az olcsó modell ugyanis rivális gyártók kínálatában már jelen van, főként a Tesla számára már nehezített terepnek tekinthető kínai piacon: év végén jön a BYD saját olcsó modellje, míg a Volkswagen és a Jianghuai Automobile Group együttműködéseként létrejött Sehol E10X már most is elérhető tízezer dollár körüli áron és 300 kilométer környéki hatótávval.

A Tesla bejelentései ugyanakkor korántsem tekinthetők értéktelennek: Muskék elmondták, hogy a következő generációs járműveik előállítási költsége 50 százalékkal lesz alacsonyabb a jelenlegi modellekénél, emellett a gyártás ökológiai lábnyomát is mintegy 40 százalékkal lesznek képesek csökkenteni.

A új generációs Teslák motorja mágneses technológián fog alapulni, így semmilyen szinten nem igényel majd ritkaföldfémeket.

A vállalat grandiózus, évi húszmilliós gyártási kapacitást vizionál 2030-ra, ami a jelenlegi számokhoz képest tizenötszörös növekedést jelent, és körülbelül 175 milliárd dollárba is kerülhet. Emellett egy mexikói gyár létesítését is bejelentették, ahogy azt is, hogy az újonnan épülő üzemek építési költsége 65 százalékkal csökkenhet a mostani árakhoz viszonyítva, továbbá a jelenlegi területszükségletüknek is csupán felét fogják igényelni.